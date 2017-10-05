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    «Манчестер Сити» предлагал за Кака 100 миллионов

    Полузащитник «Орландо Сити» Кака рассказал, что в 2009 году мог состояться его трансфер из «Милана» в «Манчестер Сити»​.

    «Тогда были переговоры, которые прошли очень продуктивно. Единственное, что останавливало завершение сделки – мое решение. Все переговоры находились на финальной стадии, когда обсуждаются последние нюансы.

    Я мог зарабатывать гораздо больше, чем в «Милане». Мне стало интересно, как будет выглядеть моя жизнь в Англии, каково будет моим детям и жене. Я серьезно задумался на этот счет.

    Но тогда я пришел к выводу, что это не совсем подходящее время для перехода в «Сити». Главная причина моего отказа от этой идеи – неуверенность в проекте нового клуба. Мне было непонятно, как будет строиться команда, и я не был уверен, что это сработает.

    По сути я должен был сменить один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале своего пути, где я должен был стать первым крупным игроком. Остаться в «Милане» было безопаснее», – цитирует FourFourTwo Кака.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 10:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 5 октября 2017, 14:35

      В 2009 за Буффона Сити предлагала Ювентусу 75 лямов а самому вратарю зарплату в размере 15 лимонов евро сроком на 5 лет но он и клуб отказались от предложения

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 5 октября 2017, 13:59

      Латиносы в Англии плохо играют, выделяются единицы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 5 октября 2017, 12:53

      Кака супер игрок. Один из лучших из тех за ком я наблюдал за последние тридцать лет. А на счёт его порядочности думаю он точно лучший. Молодец что не перешёл в этот псевдоклуб.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 октября 2017, 11:15

      вспомнил)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 5 октября 2017, 10:55

      Поезд уже ушел

      -1
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      Рейтинг: +29

      Александр137 5 октября 2017, 10:43

      Довыпендривался. Теперь где он и где сити?

      1
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Александр137 5 октября 2017, 11:01

      Вполне успешно заканчивает карьеру в США, что тут плохого?

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Александр137 5 октября 2017, 11:51

      Теперь он как бы постарел немношко)

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > Александр137 5 октября 2017, 17:39

      Ахаха, да он с Миланом выиграл практически все, взяв ещё и золотой мяч. А сити хотяб в финале ЛЧ поиграл

      1
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