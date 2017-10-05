«Манчестер Сити» предлагал за Кака 100 миллионов

Полузащитник «Орландо Сити» Кака рассказал, что в 2009 году мог состояться его трансфер из «Милана» в «Манчестер Сити»​.

«Тогда были переговоры, которые прошли очень продуктивно. Единственное, что останавливало завершение сделки – мое решение. Все переговоры находились на финальной стадии, когда обсуждаются последние нюансы.

Я мог зарабатывать гораздо больше, чем в «Милане». Мне стало интересно, как будет выглядеть моя жизнь в Англии, каково будет моим детям и жене. Я серьезно задумался на этот счет.

Но тогда я пришел к выводу, что это не совсем подходящее время для перехода в «Сити». Главная причина моего отказа от этой идеи – неуверенность в проекте нового клуба. Мне было непонятно, как будет строиться команда, и я не был уверен, что это сработает.

По сути я должен был сменить один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале своего пути, где я должен был стать первым крупным игроком. Остаться в «Милане» было безопаснее», – цитирует FourFourTwo Кака.