Сборная Англии хочет жить во время ЧМ-2018 вблизи Санкт-Петербурга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, где бы его команда хотела жить во время грядущего чемпионата мира-2018. По словам специалиста, наиболее предпочтительным местом для «трех львов» являются места, близкие к Санкт-Петербургу.

Британцы уже наметили конкретный отель: он находится в 45 минутах езды до города на Неве.

Саутгейт также заявил, что футболисты сборной смогут взять с собой на чемпионат мира свои семьи. Тренер не видит в этом ничего страшного.