Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная Англии хочет жить во время ЧМ-2018 вблизи Санкт-Петербурга

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, где бы его команда хотела жить во время грядущего чемпионата мира-2018. По словам специалиста, наиболее предпочтительным местом для «трех львов» являются места, близкие к Санкт-Петербургу.

    Британцы уже наметили конкретный отель: он находится в 45 минутах езды до города на Неве.

    Саутгейт также заявил, что футболисты сборной смогут взять с собой на чемпионат мира свои семьи. Тренер не видит в этом ничего страшного.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 01:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 октября 2017, 09:33

      Да не читайте вы это "Зеркало" - желтая газетёнка,также как и SUN

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Йохн Год 5 октября 2017, 07:42

      В Петрозаводск их. А что? По российским меркам - это недалеко, можно сказать за углом ;)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 октября 2017, 06:17

      Я в окрестностях Екатеринбурга гостиницу знаю.С клопами, тараканами и деревянным сортиром на улице. Надо Мутко то подсказать куда англичан заселить )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 5 октября 2017, 06:06

      Ути-пути ....в С-Питербург они захотели...
      а вы сначала завоюйте ,а потом посмотрим ....
      да у вас и то бабок не хватит.))))
      У Мудько ,,все включено,, расценочки те еще....
      ps вам по карману где нибудь в окрестностях Саранска.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 > alex1951 5 октября 2017, 09:33

      А без ошибок слабо бяло написать пЕтербург?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11