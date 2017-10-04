Пасторе надеется зимой покинуть «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе рассчитывает покинуть клуб уже грядущей зимой, сообщает El Gol Digital. При этом команда из столицы тоже заинтересована в расставании с игроком.

Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро, однако парижане хотели бы заполучить за него на несколько миллионов больше.

Одним из претендентов на Пасторе является итальянский «Интер». Отметим, что аргентинец уже играл в Серии А за «Палермо».