Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пасторе надеется зимой покинуть «ПСЖ»

    Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе рассчитывает покинуть клуб уже грядущей зимой, сообщает El Gol Digital. При этом команда из столицы тоже заинтересована в расставании с игроком.

    Трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро, однако парижане хотели бы заполучить за него на несколько миллионов больше.

    Одним из претендентов на Пасторе является итальянский «Интер». Отметим, что аргентинец уже играл в Серии А за «Палермо».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2017 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 октября 2017, 00:07

      Давно пора тикать от туда,хороший игрок пригодится многим,главное не в Китай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 октября 2017, 22:47

      Неймар разрушит ПСЖ и это хорошо. Почему? Будет доказано, что деньги это зло.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11