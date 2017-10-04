Лаказетт провел переговоры с «ПСЖ», но перешел в «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ», с которым он вел переговоры до перехода в лондонский клуб.

«Прошлым летом мои представители провели переговоры с «ПСЖ». Но я сразу же понял, что это не то место, куда я хочу перейти. Во Франции для меня есть только один клуб – «Лион».

Я хотел узнать еще один чемпионат, поэтому сделал выбор в пользу «Арсенала», – приводит слова футболиста RMC.

Напомним, что Лаказетт перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Лиона».