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    Лаказетт провел переговоры с «ПСЖ», но перешел в «Арсенал»

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ», с которым он вел переговоры до перехода в лондонский клуб.

    «Прошлым летом мои представители провели переговоры с «ПСЖ». Но я сразу же понял, что это не то место, куда я хочу перейти. Во Франции для меня есть только один клуб – «Лион».

    Я хотел узнать еще один чемпионат, поэтому сделал выбор в пользу «Арсенала», – приводит слова футболиста RMC.

    Напомним, что Лаказетт перешел в «Арсенал» прошлым летом из «Лиона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 10:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      rahataim 4 октября 2017, 18:22

      хорошийвыбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 октября 2017, 12:05

      И правильно сделал

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