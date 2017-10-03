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    Моуринью: «В нашей группе ЛЧ «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после двух матчей группового этапа Лиги чемпионов оценил своих соперников по квартету. По мнению португальца, самым грозным оппонентом для его команды является «Бенфика».

    «После разгромного поражения «орлов» от «Базеля» я ничуть не изменил свою точку зрения: именно португальцы являются главным нашим соперником. Несмотря на первые два результата, «Бенфика» сильнее и ЦСКА, и швейцарцев», – приводит слова тренера SAPO Desporto.

    Напомним, что «красные дьяволы» с отрывом в три балла лидируют в группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 19:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 октября 2017, 00:13

      ЦСКА нужен хороший нападающий

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 октября 2017, 19:06

      Да примерно равны по силам в группе все, кроме "МЮ". 5:0 слабые у сильных дома не выигрывают! Да и 2:1 на выезде тоже.

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 4 октября 2017, 14:50

      При всем уважении к остальным клубам, МЮ попалась "халявная" группа ... ЦСКА, Базель, Бенфика, на сегодня, команды примерно одного уровня...МЮ выше этого уровня на голову ... а то и на две...Именно в этом кроется уверенность (местами самоуверенность) Моуриньо...

      1
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 4 октября 2017, 04:49

      Так клуб с его родины )) и = он ещё с ними не играл так и говорит потом будет говорить перед ответными матчами с Базелем и ЦСКА что они сильнейшие команды в группе ))Ох этот Жозе ))надо ему сказать что его команда самая сильная в группе ,может он не знает ))

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 октября 2017, 00:50

      Видимо следующая игра с Бенфикой. Он всегда перед игрой захваливает соперника.

      5
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      Рейтинг: +25028

      bset 3 октября 2017, 20:51

      Каждый следующий соперник сильнее. Правильная тактика.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2017, 19:44

      то говорил что ЦСКА сильнее в группе теперь португалы хрен его этого маура поймёшь

      3
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 3 октября 2017, 19:44

      газетку стелет))))

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 октября 2017, 19:34

      желаю,чтобы бефика последнее заняла...,а мю быть битым португальцами

      1
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