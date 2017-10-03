Моуринью: «В нашей группе ЛЧ «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после двух матчей группового этапа Лиги чемпионов оценил своих соперников по квартету. По мнению португальца, самым грозным оппонентом для его команды является «Бенфика».

«После разгромного поражения «орлов» от «Базеля» я ничуть не изменил свою точку зрения: именно португальцы являются главным нашим соперником. Несмотря на первые два результата, «Бенфика» сильнее и ЦСКА, и швейцарцев», – приводит слова тренера SAPO Desporto.

Напомним, что «красные дьяволы» с отрывом в три балла лидируют в группе.