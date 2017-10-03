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    Ламберт завершил карьеру из-за травм

    Нападающий Рики Ламберт объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. 35-летний игрок в последнее время перенес несколько травм, что стало основной причиной для принятия такого решения.

    «Мне повезло, что я играл в футбол столько, сколько мог. В моей карьере были как взлеты, так и падения, но мне посчастливилось играть за такие команды, как «Саутгемптон», «Ливерпуль». Я выступал за сборную Англии, играл на чемпионате мира, что является наивысшей мечтой для любого футболиста.

    Хочу поблагодарить болельщиков всех клубов, за которые я играл, но особенно фанатов «Саутгемптона», где я провел свои лучшие годы», – рассказал Ламберт talkSPORT.

    За 19 лет карьеры на счету Ламберта 615 официальных матчей на клубном уровне, 224 гола и 88 результативных передач. 11 матчей он провел и в составе сборной Англии, забив три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 09:52
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