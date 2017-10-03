Агент Смольникова недоволен ролью футболиста в «Зените»

Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков дал понять, что недоволен положением дел своего клиента в петербургском клубе.

Напомним, что 29-летний россиянин не участвовал в последних матчах сине-бело-голубых. Главный тренер команды Роберто Манчини предпочитает видеть на правом фланге обороны Бранислава Ивановича.

— Игорь понимает, что «Зенит» — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.

— А как относитесь к появившимся разговорам, что Роберто Манчини, возможно, стоит сделать правым защитником на постоянной основе Бранислава Ивановича?

— Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всем уважении к Бано. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно.

— Для уточнения. У Игоря со здоровьем все в порядке, никаких повреждений не было?

— Нет, он здоров. Речь о ротации состава.