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    Агент Смольникова недоволен ролью футболиста в «Зените»

    Агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова Александр Маньяков дал понять, что недоволен положением дел своего клиента в петербургском клубе.

    Напомним, что 29-летний россиянин не участвовал в последних матчах сине-бело-голубых. Главный тренер команды Роберто Манчини предпочитает видеть на правом фланге обороны Бранислава Ивановича.

    — Игорь понимает, что «Зенит» — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.

    — А как относитесь к появившимся разговорам, что Роберто Манчини, возможно, стоит сделать правым защитником на постоянной основе Бранислава Ивановича?

    — Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всем уважении к Бано. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно.

    — Для уточнения. У Игоря со здоровьем все в порядке, никаких повреждений не было?

    — Нет, он здоров. Речь о ротации состава.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2017 00:13
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 октября 2017, 11:46

      Уйдет скоро Иванович на пенсию и Смола опять появится!

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Dimon013 3 октября 2017, 12:44

      К этому времени Чернов заиграет

      0
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      Рейтинг: +56

      tim_73 > Alex ostrov 3 октября 2017, 16:33

      А при чём тут Чернов?
      Чернов же по позиции ЛЗ, ему бороться за место в составе с Кришито. А Смольников играет на другом фланге, по позиции ПЗ он.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 октября 2017, 11:00

      Смольников сильно сдал по игре, уже не тот, в основном тормозит атаку и постоянно падает при любом контакте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2017, 10:56

      маньяки приходят ночью брррр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 3 октября 2017, 10:31

      Игорю надо поточнее в передачах в штрафную соперника быть, часто подает абы как, а Иванович точнее. Ну а в остальном - лучший россиянин на правой бровке.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 октября 2017, 09:57

      Если агент с такой фамилией недоволен, Манчини должен срочно реагировать.

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 октября 2017, 09:40

      Если хочет на ЧМ - зимой надо менять команду.

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 3 октября 2017, 09:39

      Постоянно травмируется. В переди одни забегания в стеночку, обыграть не может, в защите слабо играет! Иванович просто сильнее, тут не на кого им обижаться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 октября 2017, 09:32

      Хороший был бычок, но задрочили.

      11
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 октября 2017, 09:29

      После травмы стал сам не себя не похож...Удачи Игорю!

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 09:23

      Еще один убитый Зенитом игрок сборной, будь проклят нездоровый аппетит Газпрома во чтобы ни стало, обойти Спартак. Кто на ЧМ играть будет за Россию, Паредасы-Ивановичи ваши?

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 10:33

      Кокорин будет играть ))))))))))))))

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 14:13

      Чего несёшь? Спартак и без Газпрома пол чемпа обошло.

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