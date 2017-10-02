Фанаты «Легии» избили футболистов после крупного поражения команды

Фанаты «Легии» после матча 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3) избили футболистов команды, сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, 50 болельщиков встретили игроков у клубного автобуса и начали их избивать, нанося пощечины и удары по затылкам. Кроме того, фанаты заявили, что устроят подобную акцию снова, если результаты армейцев не улучшатся.

На данный момент «Легия» занимает в турнирной таблице чемпионата Польши восьмое место.