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    Фанаты «Легии» избили футболистов после крупного поражения команды

    Фанаты «Легии» после матча 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3) избили футболистов команды, сообщает Przeglad Sportowy.

    По информации источника, 50 болельщиков встретили игроков у клубного автобуса и начали их избивать, нанося пощечины и удары по затылкам. Кроме того, фанаты заявили, что устроят подобную акцию снова, если результаты армейцев не улучшатся.

    На данный момент «Легия» занимает в турнирной таблице чемпионата Польши восьмое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2017 19:14
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 10:27

      Дикари. Как только служба безопасности позволила им, куда они смотрели.

      2
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 2 октября 2017, 23:58

      Красавцы так и надо!!!Давно пора так делать,а то миллионы имеют и на срать на все!!!

      0
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 2 октября 2017, 22:56

      За 0-2 плевок, за 0-1 наступят на ногу. За 0-4 стукнут лещом. Даешь предсказуемую последовательную справедливость.

      0
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 2 октября 2017, 22:11

      С каких пор пощёчина и удары по затылкам - это избиение???Лишь бы "пёстрый" заголовок написать...

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 октября 2017, 21:06

      И эти "толерантные" европейцы пытаются учить нас жить? Да, шляхтичи отличились.

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 2 октября 2017, 20:40

      Динамовцы читают эту новость?))

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 октября 2017, 20:19

      Поляки - дикий народ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 2 октября 2017, 19:58

      а сборную россии даже бить бесполезно...

      5
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      Рейтинг: +18

      экс-перд > mihail200606 3 октября 2017, 09:41

      В ней обычно собираются мазохисты

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 октября 2017, 19:41

      Тренер ушёл..
      а осадочек остался..

      2
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      ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro > shinnik 2 октября 2017, 19:52

      Тонко...)

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 2 октября 2017, 20:23

      учусь понемногу..))

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 октября 2017, 19:39

      Таких дебилов надо на кол сажат

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Tajik-za Zenit 2 октября 2017, 20:32

      Лекцию полякам прочитайте... Про эпоху Торквемады, например. Они там католики, это им ближе, чем эпоха Ивана Грозного... :-)))

      2
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