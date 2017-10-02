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    Лаказетт: «Некоторые решения английских судей немного рискованны»

    Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт, перешедший в лондонский клуб минувшим летом из «Лиона», признался, что еще не до конца привык к манере судейства английских арбитров.

    «Я пока не до конца адаптировался в Англии. Есть вещи, которые меня все еще удивляют, но я стараюсь.

    Я смотрю немало матчей, чтобы разобраться в английском футболе. Также я пересматриваю довольно много моих игр с «Арсеналом», и когда я оглядываюсь назад и вижу, что я делаю что-то неправильно, я стараюсь извлекать из этого уроки. Надеюсь, это облегчит мой прогресс.

    Решения судей все еще удивляют меня. Иногда я думаю, что они немного рискованны. Но потом я вижу, что ни у кого это не вызывает шок, поэтому говорю себе, что это нормально», – сказал Лаказетт.

    Источник: Goal.com

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    02.10.2017 14:55
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