Лаказетт: «Некоторые решения английских судей немного рискованны»

Нападающий «Арсенала» Александр Лаказетт, перешедший в лондонский клуб минувшим летом из «Лиона», признался, что еще не до конца привык к манере судейства английских арбитров.

«Я пока не до конца адаптировался в Англии. Есть вещи, которые меня все еще удивляют, но я стараюсь.

Я смотрю немало матчей, чтобы разобраться в английском футболе. Также я пересматриваю довольно много моих игр с «Арсеналом», и когда я оглядываюсь назад и вижу, что я делаю что-то неправильно, я стараюсь извлекать из этого уроки. Надеюсь, это облегчит мой прогресс.

Решения судей все еще удивляют меня. Иногда я думаю, что они немного рискованны. Но потом я вижу, что ни у кого это не вызывает шок, поэтому говорю себе, что это нормально», – сказал Лаказетт.