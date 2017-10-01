Дзагоев из-за травмы пропустит около месяца

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и из-за повреждения не поможет московскому клубу на протяжении месяца.

Таким образом, хавбек пропустит матч 12-го тура РФПЛ против «Уфы» и не сыграет за сборную России в рамках товарищеских встреч.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России 11 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.