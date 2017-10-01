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    Дзагоев из-за травмы пропустит около месяца

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и из-за повреждения не поможет московскому клубу на протяжении месяца.

    Таким образом, хавбек пропустит матч 12-го тура РФПЛ против «Уфы» и не сыграет за сборную России в рамках товарищеских встреч.

    В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России 11 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    01.10.2017 13:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 октября 2017, 17:29

      Жаль. Хороший игрок. Но любят его травмы. Может все дело в подготовке, а может и недолеченным выходит на поле. Так или иначе все вопросы к медикам команды...

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 октября 2017, 15:09

      Чёрная полоса какая то в его карьере... здоровья!!!!

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 октября 2017, 15:02

      Алану здоровья! Но сплошная череда травм наводит на очень печальные мысли. Что-то там не так. То ли со здоровьём у Алана в общем и целом, то ли в работе медицинского штаба.

      7
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 1 октября 2017, 22:08

      Ох! Думаю я,что что-то там не так..

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 октября 2017, 14:41

      можно забыть о нём,если такая байда происходит с игроком постоянно то это всё в футболе

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > 3a zenit 1 октября 2017, 14:53

      я уже давно так думаю , что о нем можно забыть),какой то он вообще хрустальный...

      -1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 1 октября 2017, 14:19

      Просто надо дать игроку залечить травму и ПОЛНОСТЬЮ восстановиться. Тогда и толк будет, и для ЦСКА и для сборной. А то, выпускают на поле полубольного, а потом меняют. В каждом матче, между прочим.

      5
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 октября 2017, 14:15

      Без Дзагоева цска столкнется с трудностями в следующих играх,он ведущий игрок, а заменить к сожалению достойно не кем

      6
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 1 октября 2017, 14:09

      Опять! Да что же за врачи такие в ЦСКА, которые не могут травму вылечить вот уже целый год?!
      Хотя с другой стороны частые травмы футболистов ЦСКА связаны с напряжённым графиком матчей и практически отсутствием ротации.

      7
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 октября 2017, 14:07

      Ему нужно титановые проставки делать по пояс иначе больше в лазарете чем на поле

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 1 октября 2017, 14:05

      Да, такой же "хрустальный", как и Марк Гонсалес (хотя оба классные игроки). Похоже шансы армейцев в ЛЧ (которых и так мало было) начинают таять, как снег весной.

      8
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 1 октября 2017, 14:03

      Алан,конечно,боец,не боится идти в стыки,активно ведет борьбу за мяч,но может стоит немного уменьшить игровой запал,раз это приводит к таким печальным последствиям!Ведь это отнюдь не единственное его достоинство как игрока!

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