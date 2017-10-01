Дзагоев из-за травмы пропустит около месяца

Жаль. Хороший игрок. Но любят его травмы. Может все дело в подготовке, а может и недолеченным выходит на поле. Так или иначе все вопросы к медикам команды...
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму ахилла и из-за повреждения не поможет московскому клубу на протяжении месяца.
Таким образом, хавбек пропустит матч 12-го тура РФПЛ против «Уфы» и не сыграет за сборную России в рамках товарищеских встреч.
В нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России 11 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.