Жамалетдинов и Кучаев – в стартовом составе ЦСКА на матч против «Уфы»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 12-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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