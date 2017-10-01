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    Жамалетдинов и Кучаев – в стартовом составе ЦСКА на матч против «Уфы»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 12-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Кучаев, Витиньо, Жамалетдинов.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Сысуев, Игбун.

    Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    01.10.2017 12:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 14:03

      Господин Каррера, обратите внимание на опыт подвода молодёжи к основе в ЦСКА. Головин уже играет постоянно, ещё трое почти готовы. Это стратегия!

      1
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 16:46

      ну + из-за того что не кого не покупали ,если бы деньги были и купили игроков наврятли молодые в этом сезоне играли в основе

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 13:33

      Состав составом, но если на остатках энтузиазма армейцы не забьют в первые 20-30 минут, то мученье будет продолжаться до конца матча...

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 1 октября 2017, 13:30

      ну гончаренко молодец наигрывает молодежь это единственные трансферы которые нам светят

      2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 1 октября 2017, 13:30

      Гончаренко решил сыграть в 4 защитника?

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 1 октября 2017, 13:02

      В составе ЦСКА 10 человек? К чему бы это?

      1
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > kanav67 1 октября 2017, 13:05

      Алана наверно забыли написать ))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kanav67 1 октября 2017, 13:18

      Забыли Жамалетдинова, фамилия которого в заголовке.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > г.Онега 1 октября 2017, 13:54

      Увы, нет - Алан травмировался (

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Майор Дзагоев 1 октября 2017, 14:17

      увы,не опять,а снова...

      0
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