Селихов: «После игры с «Уралом» можно выдохнуть и спокойно уйти на паузу»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о настрое команды перед матчем с «Уралом», что позволило футболистам выложиться на двести процентов.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

— Что скажете о матче «Спартака» с «Уралом»?

— Главное, что добыли три очка. Теперь можно выдохнуть и спокойно уйти на паузу в чемпионате, набраться новых сил и эмоций. Чтобы затем вернуться и стараться продолжать радовать спартаковских болельщиков игрой и победами.

— Согласны, что ваша команда провела практически всю игру на хороших скоростях и неплохо комбинировала?

— Действительно, у нас многое получалось. Потому что все ребята настраивались, чтобы наконец прервать эту неудачную серию в чемпионате страны. И все выложились на двести процентов. Видно было, как после матча все разъезжаются по домам очень уставшие.

— После игры с «Ливерпулем», в которой удалось отстоять ничью, не было морального и физического опустошения?

— Может быть, какая-то усталость была, но через не могу сегодня вышли и добыли три очка.

— По ходу матча у вас практически совсем не было работы — настолько редко «Урал» появлялся у ворот «Спартака». Не замерзли?

— Ну почему работы не было? Постоянно двигался, подсказывал ребятам, ногами играл, когда мне мяч откидывали.

— Сегодня на трибунах присутствовал известный в недавнем прошлом голкипер «Спартака» Андрей Дикань, которого болельщики горячо приветствовали. А вы с ним лично знакомы?

— Нет, не знаком, но знаю, что он провел в «Спартаке» свои лучшие годы. И, конечно, заслуживает аплодисментов.

— Как проведете паузу в чемпионате?

— Сейчас поеду к жене и сыну.