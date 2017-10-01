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    Селихов: «После игры с «Уралом» можно выдохнуть и спокойно уйти на паузу»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о настрое команды перед матчем с «Уралом», что позволило футболистам выложиться на двести процентов.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

    — Что скажете о матче «Спартака» с «Уралом»?

    — Главное, что добыли три очка. Теперь можно выдохнуть и спокойно уйти на паузу в чемпионате, набраться новых сил и эмоций. Чтобы затем вернуться и стараться продолжать радовать спартаковских болельщиков игрой и победами.

    — Согласны, что ваша команда провела практически всю игру на хороших скоростях и неплохо комбинировала?

    — Действительно, у нас многое получалось. Потому что все ребята настраивались, чтобы наконец прервать эту неудачную серию в чемпионате страны. И все выложились на двести процентов. Видно было, как после матча все разъезжаются по домам очень уставшие.

    — После игры с «Ливерпулем», в которой удалось отстоять ничью, не было морального и физического опустошения?

    — Может быть, какая-то усталость была, но через не могу сегодня вышли и добыли три очка.

    — По ходу матча у вас практически совсем не было работы — настолько редко «Урал» появлялся у ворот «Спартака». Не замерзли?

    — Ну почему работы не было? Постоянно двигался, подсказывал ребятам, ногами играл, когда мне мяч откидывали.

    — Сегодня на трибунах присутствовал известный в недавнем прошлом голкипер «Спартака» Андрей Дикань, которого болельщики горячо приветствовали. А вы с ним лично знакомы?

    — Нет, не знаком, но знаю, что он провел в «Спартаке» свои лучшие годы. И, конечно, заслуживает аплодисментов.

    — Как проведете паузу в чемпионате?

    — Сейчас поеду к жене и сыну.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.10.2017 09:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 октября 2017, 10:36

      Молодец! Всё по делу сказал!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +33553

      oyabun 1 октября 2017, 10:29

      Всем игрокам хорошо отдохнуть физически и эмоционально и вернуться в Чемпионат с боевым настроем уровня прошлого сезона. Верим в вас!

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