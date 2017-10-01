Селихов: «После игры с «Уралом» можно выдохнуть и спокойно уйти на паузу»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о настрое команды перед матчем с «Уралом», что позволило футболистам выложиться на двести процентов.
Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.
— Что скажете о матче «Спартака» с «Уралом»?
— Главное, что добыли три очка. Теперь можно выдохнуть и спокойно уйти на паузу в чемпионате, набраться новых сил и эмоций. Чтобы затем вернуться и стараться продолжать радовать спартаковских болельщиков игрой и победами.
— Согласны, что ваша команда провела практически всю игру на хороших скоростях и неплохо комбинировала?
— Действительно, у нас многое получалось. Потому что все ребята настраивались, чтобы наконец прервать эту неудачную серию в чемпионате страны. И все выложились на двести процентов. Видно было, как после матча все разъезжаются по домам очень уставшие.
— После игры с «Ливерпулем», в которой удалось отстоять ничью, не было морального и физического опустошения?
— Может быть, какая-то усталость была, но через не могу сегодня вышли и добыли три очка.
— По ходу матча у вас практически совсем не было работы — настолько редко «Урал» появлялся у ворот «Спартака». Не замерзли?
— Ну почему работы не было? Постоянно двигался, подсказывал ребятам, ногами играл, когда мне мяч откидывали.
— Сегодня на трибунах присутствовал известный в недавнем прошлом голкипер «Спартака» Андрей Дикань, которого болельщики горячо приветствовали. А вы с ним лично знакомы?
— Нет, не знаком, но знаю, что он провел в «Спартаке» свои лучшие годы. И, конечно, заслуживает аплодисментов.
— Как проведете паузу в чемпионате?
— Сейчас поеду к жене и сыну.