Жамалетдинов ждет интересной игры с «Уфой»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что особых эмоций в предстоящем матче с «Уфой» его команде добавит тот факт, что нынешний главный тренер армейцев Виктор Гончаренко пришел как раз из уфимского клуба.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Уфа» состоится в воскресенье, 1 октября, в 14:00 по московскому времени.

— Команда хорошая, не первый год выступает в высшей лиге. Виктор Михайлович пришел к нам как раз оттуда, что тоже добавит матчу эмоций. Мы играем дома, будем стараться победить, потому что нам нельзя терять очки. От «Уфы» жду типичного для нее футбола, соперник строго играет сзади и даже с лидерами чемпионата способен проводить свои атаки, искать счастья у чужих ворот. Знакомые? Знаю Вячеслава Кротова, еще выделю Беленова, который вызывался в сборную, Засеева, Фатаи. Думаю, игра получится интересной.

— Тем временем отставание вашей команды от первого места составляет семь очков. Все впереди?

— Конечно. После трех домашних поражений нам нужно показывать стабильную игру, брать свои очки. Мы — ЦСКА, мы всегда боремся за первое место. Наши опытные игроки ведут за собой всю команду, они уже давно вбили нам в голову мысль, что в каждом матче нужно выходить на поле с одной мыслью — только победа!