Кейн: «Это была отличная неделя для «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остался доволен не только своей результативностью в матче седьмого тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилдом», но и действиями всей команды.

«Все идет здорово, я чувствую себя отлично. Мы все в восторге от победы, это была отличная неделя для команды.

Теперь мы просто обязаны продолжить эту серию после перерыва на матчи сборных», – приводит слова Кейна BBC.

Напомним, что форвард забил в сентябре 13 голов, установив свой личный рекорд результативности.