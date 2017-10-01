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Селихов назвал сына Артемом, но не в честь Реброва

1 октября 2017, 07:30
11

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об эмоциях, которые ему придали игра с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и рождение сына в этот же день. По его словам, все это сыграло на руку в победной встрече с «Уралом».

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

— Александр, у вас было столько событий на этой неделе: экстренный выход на замену в матче с «Ливерпулем», рождение сына. Остались эмоции на игру с «Уралом»?

— Эмоций действительно было потрачено много, но все они были положительные. А игра с «Ливерпулем» дала такой заряд сил!

— Вы после матча Лиги чемпионов во вторник сразу поехали к супруге в роддом?

— Ну да, практически сразу.

— Уже решили, как назовете сына? Или это секрет?

— Нет, не секрет. Назвали Артемом.

— Это как-то связано с вашим напарником по «Спартаку» Артемом Ребровым?

— Нет, никак не связано (смеется). Просто это имя нравится.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Селихов Александр
Комментарии (11)
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Диктор
1506833823
Поздравляю с рождением сына-удачи.
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dudarik
1506834710
От души поздравляю!!,
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oyabun
1506835007
Саня Супер! Поздравления от всех КБ болельщиков! Удачи в жизни и на поле!!
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bashnat013
1506837179
в честь Дзюбы
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insider_retro
1506840653
Знаменательно, замечательно!!! События и для семьи и для карьеры!! Так держать, впереди ещё не паханное поле жизни со всеми её эмоциями и свершениями!!
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Garrincha58
1506843000
в честь Дзюбы
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cska-62
1506843487
Правильно, имя должно быть нормальным и привычным. Но в семье сына всегда теперь будут в шутку называть Ливерпулем Александровичем! :-)))
Ответить
OfaZavr
1506848881
Поздравляю! Хорошее имя если не думать про Дзюбу)))
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Каратель помойников
1506852949
поздравляю с рождением сына! а журношлюги опять по шкуру залезть пытаются,всё чего то сами выдумывают,мерзопакостный народишко
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Lester84
1506874163
В честь Милевского
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