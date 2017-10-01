Селихов назвал сына Артемом, но не в честь Реброва

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об эмоциях, которые ему придали игра с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и рождение сына в этот же день. По его словам, все это сыграло на руку в победной встрече с «Уралом».

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

— Александр, у вас было столько событий на этой неделе: экстренный выход на замену в матче с «Ливерпулем», рождение сына. Остались эмоции на игру с «Уралом»?

— Эмоций действительно было потрачено много, но все они были положительные. А игра с «Ливерпулем» дала такой заряд сил!

— Вы после матча Лиги чемпионов во вторник сразу поехали к супруге в роддом?

— Ну да, практически сразу.

— Уже решили, как назовете сына? Или это секрет?

— Нет, не секрет. Назвали Артемом.

— Это как-то связано с вашим напарником по «Спартаку» Артемом Ребровым?

— Нет, никак не связано (смеется). Просто это имя нравится.