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    Селихов назвал сына Артемом, но не в честь Реброва

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об эмоциях, которые ему придали игра с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и рождение сына в этот же день. По его словам, все это сыграло на руку в победной встрече с «Уралом».

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

    — Александр, у вас было столько событий на этой неделе: экстренный выход на замену в матче с «Ливерпулем», рождение сына. Остались эмоции на игру с «Уралом»?

    — Эмоций действительно было потрачено много, но все они были положительные. А игра с «Ливерпулем» дала такой заряд сил!

    — Вы после матча Лиги чемпионов во вторник сразу поехали к супруге в роддом?

    — Ну да, практически сразу.

    — Уже решили, как назовете сына? Или это секрет?

    — Нет, не секрет. Назвали Артемом.

    — Это как-то связано с вашим напарником по «Спартаку» Артемом Ребровым?

    — Нет, никак не связано (смеется). Просто это имя нравится.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.10.2017 07:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 октября 2017, 19:09

      В честь Милевского

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 1 октября 2017, 13:15

      поздравляю с рождением сына! а журношлюги опять по шкуру залезть пытаются,всё чего то сами выдумывают,мерзопакостный народишко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 октября 2017, 12:08

      Поздравляю! Хорошее имя если не думать про Дзюбу)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 октября 2017, 10:38

      Правильно, имя должно быть нормальным и привычным. Но в семье сына всегда теперь будут в шутку называть Ливерпулем Александровичем! :-)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 1 октября 2017, 10:30

      в честь Дзюбы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 09:50

      Знаменательно, замечательно!!! События и для семьи и для карьеры!! Так держать, впереди ещё не паханное поле жизни со всеми её эмоциями и свершениями!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 1 октября 2017, 09:28

      Можно было сказать, что связано, по Честертону

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 1 октября 2017, 08:52

      в честь Дзюбы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 1 октября 2017, 08:16

      Саня Супер! Поздравления от всех КБ болельщиков! Удачи в жизни и на поле!!

      3
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      Рейтинг: +295

      dudarik 1 октября 2017, 08:11

      От души поздравляю!!,

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