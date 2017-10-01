Таски: «Для «Спартака» РФПЛ важнее, чем Лига чемпионов»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски после матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0) расставил приоритеты для своей команды, а также заметил, что игра не была легкой.

«Игра была не слишком простой. «Урал» — хорошая команда, они неплохо действовали сегодня, но на протяжении всей встречи мы были сильнее. Счет мог быть больше 2:0, мы могли забивать 3-4, играли хорошо. Поздравления команде. Сегодня каждый игрок действовал удачно, защита сыграла хорошо.

Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где мы будем играть в следующем сезоне. Тренер делает все правильно, вы сами это видели. После сложного матча с «Ливерпулем» мы провели очень хорошую игру сегодня», – считает немец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

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