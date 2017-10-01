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    Таски: «Для «Спартака» РФПЛ важнее, чем Лига чемпионов»

    Защитник московского «Спартака» Сердар Таски после матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0) расставил приоритеты для своей команды, а также заметил, что игра не была легкой.

    «Игра была не слишком простой. «Урал» — хорошая команда, они неплохо действовали сегодня, но на протяжении всей встречи мы были сильнее. Счет мог быть больше 2:0, мы могли забивать 3-4, играли хорошо. Поздравления команде. Сегодня каждый игрок действовал удачно, защита сыграла хорошо.

    Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где мы будем играть в следующем сезоне. Тренер делает все правильно, вы сами это видели. После сложного матча с «Ливерпулем» мы провели очень хорошую игру сегодня», – считает немец.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

    «Спартак» уверенно обыграл «Урал». Как это было

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2017 00:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 октября 2017, 11:45

      Да ну перевернули его слова опять.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 октября 2017, 10:18

      Ребята, спокойнее! Отрыжка одного дол..еба, не говорит о неадекватности всей команды!!! Таски, ты дол...еб!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7867

      BarStep 1 октября 2017, 09:47

      Вот и все. Он же не россиянин..., ему похер имидж страны где он играет и заработанные очки другими клубами в рейтинге...

      2
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      Рейтинг: +2624

      АЛЕКС 58 1 октября 2017, 07:42

      Таски не брат Шалимова?

      -1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 октября 2017, 07:19

      Неудачное интервью

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2017, 06:32

      тут неверный перевод его слов не мог он такое сказать Бомбардир не пиши бред или уточняй

      4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2017, 06:30

      После ливера у них моски превратились в ливер.

      -1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 1 октября 2017, 04:33

      Вот за это я и ненавижу Спартак

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 1 октября 2017, 02:59

      "Премьер-лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где мы будем играть в следующем сезоне"

      ЛЧ не так и важна, ведь нужно занять место повыше в премьер-лиге, чтобы попасть в еврокубки и желательно в ЛЧ, которая не очень важна, ведь высокое место в ПЛ дает шанс поиграть в ЛЧ... (и так далее)

      4
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 00:33

      Очень надеемся, что тренер всё делает правильно! Очень надеемся, что футболисты тоже всё делают правильно1

      1
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