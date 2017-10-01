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Таски: «Для «Спартака» РФПЛ важнее, чем Лига чемпионов»

1 октября 2017, 00:04
13

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски после матча 12 тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:0) расставил приоритеты для своей команды, а также заметил, что игра не была легкой.

«Игра была не слишком простой. «Урал» — хорошая команда, они неплохо действовали сегодня, но на протяжении всей встречи мы были сильнее. Счет мог быть больше 2:0, мы могли забивать 3-4, играли хорошо. Поздравления команде. Сегодня каждый игрок действовал удачно, защита сыграла хорошо.

Лига чемпионов отличается от РФПЛ. Премьер-лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где мы будем играть в следующем сезоне. Тренер делает все правильно, вы сами это видели. После сложного матча с «Ливерпулем» мы провели очень хорошую игру сегодня», – считает немец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

«Спартак» уверенно обыграл «Урал». Как это было

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (13)
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himik2-62
1506806847
бредятина
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VIPded
1506807087
Хитрит скрытный Таски... После победы над Кубанью всем ясно, какой турнир для Спартака наиважнейший...)))
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Sola
1506815972
"Премьер-лига важнее, потому что от нашей позиции зависит, где мы будем играть в следующем сезоне"
ЛЧ не так и важна, ведь нужно занять место повыше в премьер-лиге, чтобы попасть в еврокубки и желательно в ЛЧ, которая не очень важна, ведь высокое место в ПЛ дает шанс поиграть в ЛЧ... (и так далее)
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Berdchanin
1506821583
Вот за это я и ненавижу Спартак
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woyser
1506828659
После ливера у них моски превратились в ливер.
Ответить
Полная Канистра
1506828736
тут неверный перевод его слов не мог он такое сказать Бомбардир не пиши бред или уточняй
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КЭТиК
1506831550
Неудачное интервью
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АЛЕКС 58
1506832960
Таски не брат Шалимова?
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BarStep
1506840453
Вот и все. Он же не россиянин..., ему похер имидж страны где он играет и заработанные очки другими клубами в рейтинге...
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OfaZavr
1506847535
Да ну перевернули его слова опять.
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