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    Бошу нравится игра «Реала»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош признался, что ему нравится игра, которую показывает соперник его команды по матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал».

    «Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой «Реала». У них много техничных футболистов. Они показывают зрелищный атакующий футбол. Это своеобразная фишка Зидана», – сказал Бош.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2017 08:42
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