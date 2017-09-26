Селюк: «У «Спартака» просто некому забивать «Ливерпулю»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у «Спартака» есть серьезные проблемы с атакующей линией перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». По его словам, в российской команде не осталось игроков, способных завершать атаки.

«У «Спартака» просто некому забивать. Единственные, кто мог, – Промес и Зе Луиш – травмированы.

Хваленый Луис Адриано забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи – привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в «Спартаке» так не получается. Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриано будет проще играть с более топовой командой, такой как «Ливерпуль».

Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат», – заявил Селюк.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.