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    Селюк: «У «Спартака» просто некому забивать «Ливерпулю»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что у «Спартака» есть серьезные проблемы с атакующей линией перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». По его словам, в российской команде не осталось игроков, способных завершать атаки.

    «У «Спартака» просто некому забивать. Единственные, кто мог, – Промес и Зе Луиш – травмированы.

    Хваленый Луис Адриано забивает только с пенальти. Он не борется и не цепляется за мячи – привык, что все играют на него и дают мяч точно в ноги, но в «Спартаке» так не получается. Бразилец больше ругается и провоцирует соперников, чем делает что-то полезное. Хотя, возможно, Адриано будет проще играть с более топовой командой, такой как «Ливерпуль».

    Но в целом команде с подобными кадровыми проблемами очень сложно рассчитывать на положительный результат», – заявил Селюк.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    26.09.2017 06:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 26 сентября 2017, 13:23

      3
      сегодня получим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 сентября 2017, 11:52

      сегодня на поле посмотрим. Мы все сегодня за Спартак. Надеюсь в копилку России 3 очка придут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2017, 09:53

      Это ты о своем Траоре сейчас? Разберемся без сопливых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 сентября 2017, 09:26

      Специалист бля...Вон Рязанцев, какой гол заколотил Барсе, кто мог такое предположить? Пока игра не началась, шансы равны. Сегодня все за мясных. Выходите и бейтесь, а там как карта ляжет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 09:25

      Забивать некому и обороняться тоже, кроме как сборника Кутепова. А о средней линии скромно промолчу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 сентября 2017, 08:26

      ага, Траоре еще попытайся втюхать....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 сентября 2017, 08:16

      это типа он на траоре немекает?))))

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 сентября 2017, 07:51

      Адриано просто подтверждает всем неверующим что он полный ноль вот и все.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 26 сентября 2017, 07:38

      забыли Траоре купить

      0
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