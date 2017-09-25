Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дьяков: «В Турции не хватает борща, пельменей и вареников»

    Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков, ныне защищающий цвета «Сивасспора», рассказал об адаптации в турецком клубе.

    Напомним, 28-летний россиянин минувшим летом подписал с командой из Сиваса контракт, рассчитанный на два года.

    – К чему тяжелее всего было привыкнуть в новой стране?

    – Наверное, к еде. Не хватает русской, домашней кухни. Борща, пельменей, вареников. По ним я скучаю… Немного тяжеловато. В Турции другая пища. Конечно, можно заказывать стэйки, но реально хочется чего-то домашнего – от бабушки, мамы, жены.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +168

      PAK37 11 августа 2019, 19:06

      бабу

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      PAK37 > PAK37 11 августа 2019, 19:06

      жену

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +168

      PAK37 > PAK37 11 августа 2019, 19:06

      убирать

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      PAK35 11 августа 2019, 18:59

      водка

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      PAK35 > PAK35 11 августа 2019, 19:00

      глав

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      PAK35 > PAK35 11 августа 2019, 19:00

      ное

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      PAK35 > PAK35 11 августа 2019, 19:00

      пиво

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      PAK35 > PAK35 11 августа 2019, 19:00

      самогон

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 23:25

      Надо срочно об этом Погребняку сообщить, может играть начнёт со страху, а то сколько уже полирует лавку своим пельменехранилищем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 25 сентября 2017, 22:42

      Пора бы самому научиться ЩИ варить, да ПЕЛЬМЕНИ с варениками лепить, и научить местного повара кулинарить по рецептам русской кухни!
      Они там все ПАЛЬЧИКИ будут ОБЛИЗЫВАТЬ и ПРОСИТЬ добавку!
      Виталий!
      НЕ ЛЕНИСЬ и займись этим делом в перерывах между играми!
      Они тебе ещё СПАСИБО скажут и готовить научатся, на радость тебе и всем остальным, кто откушает русские ПЕЛЬМЕНИ, вареники и БОРЩ!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11