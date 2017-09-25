Дьяков: «В Турции не хватает борща, пельменей и вареников»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков, ныне защищающий цвета «Сивасспора», рассказал об адаптации в турецком клубе.

Напомним, 28-летний россиянин минувшим летом подписал с командой из Сиваса контракт, рассчитанный на два года.

– К чему тяжелее всего было привыкнуть в новой стране?

– Наверное, к еде. Не хватает русской, домашней кухни. Борща, пельменей, вареников. По ним я скучаю… Немного тяжеловато. В Турции другая пища. Конечно, можно заказывать стэйки, но реально хочется чего-то домашнего – от бабушки, мамы, жены.