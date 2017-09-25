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    Широков: «Аленичев сказал, что заложил в «Спартаке» фундамент. Все посмеивались, но он оказался прав»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил выступления московского клуба под руководством Массимо Карреры, отметив, что основу игры красно-белых заложил экс-главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    «Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором «Спартаку» играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.

    «Спартак» играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера – на этом все держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причем уже в первом туре – с упущенной победы над «Динамо» началась неприятная серия «Спартака», которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошел в психологии всей команды и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2017 22:17
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 сентября 2017, 11:11

      Аленичев хорошо на уровне ФНЛ - это он сейчас доказывает с Енисеем, но Спартак - это другой уровень ответственности и давления. И Аленичев это ощутил, просто хз, как бы закончился прошлый сезон, если б он остался.
      Если вернуть его сейчас, то ни чего не изменится

      2
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > piligrim1986 26 сентября 2017, 12:52

      Лучше каждый год играть в ЛЧ, чем год золото 10 лет в подвале.(это не именно про Спартак)

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Silver 76 26 сентября 2017, 14:03

      а это ты сейчас к чему?))

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      Рейтинг: +10418

      ivany4 26 сентября 2017, 11:07

      Что-то Широков заговаривается.)))
      Прошлый сезон - отлично!
      Этот сезон - еще не кончился.
      Любит ворона каркать, что бы ее замечали.)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 08:55

      Рома прав. Черновую работу никто не замечает, а пользуются ею всякие выскочки.

      2
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 26 сентября 2017, 08:08

      Аленичев под крышу подвел, а крыша то и поползла. Практически съехала.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 сентября 2017, 06:37

      багаж аленичева.....

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 сентября 2017, 06:10

      Каррера год боролся с "фундаментом" и у его это получилось! В этом году "фундамент" пока побеждает Карреру!

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 26 сентября 2017, 00:42

      Массимо тренер уровня Павлова, у которого каждый год новая команда.

      -2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 00:24

      Жизнь показала,что и Массимо, и Дмитрий сильные тренера. Посмотреть бы сейчас в глаза тому, кто убил этот тандем, чья это глупая идея, КТО ЭТОТ МУДАК ???

      3
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      Рейтинг: +498

      Поль 26 сентября 2017, 00:23

      Подобная история с серией неудач из-за первого провалього матча была у Испании. Тогда на ЧМ короли футбола последнего десятилетия выигрывая у голландии 1:0, не забили пенальти и пропустили затем 5. До сих пор в себя не придут. Также и у КБ. Как будто из игры в игру им напоминание судьбы, что забитый мяч - это не результат, а шаг всего лишь. А Спартак Аленичева я бы ещё хотел посмотреть. Он умный человек. Это главное в футболе. Одного фарта мало. Карере и нашим удачи завтра! Верим!!!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Поль 26 сентября 2017, 12:55

      Я тоже говорил не раз, что при Аленичеве игра у Спартака была интереснее. Да не было чего то что есть при Каррере, но тем не менее я тоже хотел посмотреть второй сезон с ним.

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 26 сентября 2017, 00:16

      Аленичев молодец!!! Арсенал в РФПЛ раз. Со Спартаком не дали нормально поработать(видимо кому то на ботинок наступил).Енисей в этом году в РФПЛ 100 % . Этот тренер топовый а не как сейчас фортовый.

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