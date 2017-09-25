Широков: «Аленичев сказал, что заложил в «Спартаке» фундамент. Все посмеивались, но он оказался прав»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил выступления московского клуба под руководством Массимо Карреры, отметив, что основу игры красно-белых заложил экс-главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

«Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором «Спартаку» играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.

«Спартак» играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера – на этом все держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причем уже в первом туре – с упущенной победы над «Динамо» началась неприятная серия «Спартака», которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошел в психологии всей команды и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе», – сказал Широков.