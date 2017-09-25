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    Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

    Сегодня в Грозном прошел заключительный матча 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Хозяева одержали минимальную победу благодаря автоголу Магомеда Оздоева.

    Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    1:0 – Оздоев, 85 (в свои ворота)

    Источник: Twitter

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    25.09.2017 21:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 сентября 2017, 14:03

      А где Жемалетдинов? Пора уже этому беглому падать в ноги Палычу, чтобы взял обратно!!! Правду люди говорят "где родился, там и пригодился". Пора домой Рифатушка - больше толку будет!!! Да, и Георгию посоветуй тоже самое, дурачок малолетний!!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 сентября 2017, 13:54

      Что то у Бекиевича пока не получается "второе пришествие в Рубин"!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1741

      max74 > Fan Loko mik 26 сентября 2017, 19:08

      Всему своё, как говорится

      7
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 26 сентября 2017, 11:50

      ...смотрю на Канунникова и думаю--- мало он на тренировках отрабатывает удары по воротам,очень много брака. РУБИНу надо настроиться на домашний матч. Оздоеву нечего делать в сборной. ИМХО.
      РУБИН ---верим !!!( извините,что использовал спартаковскую поговорку)

      0
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      Рейтинг: +1741

      max74 > FaTeK1945ru 26 сентября 2017, 19:07

      Рано или поздно Курбан порядок наведёт, а Оздоеву не только в сборной не место, но и в Рубине

      8
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 26 сентября 2017, 10:23

      Не забиваешь ты , забивают тебе, да и Оздоев всь матч чудил.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 26 сентября 2017, 00:13

      жаль Оздоева и Рубин. но Терек с Победой и Рубину и Тереку удачив адльнейших играх!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 сентября 2017, 23:10

      ничейный матч...Тереку повезло вырвать победу

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 сентября 2017, 22:30

      Несчастный случай.Жаль Джанаева.

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 25 сентября 2017, 22:09

      Результат поединка между «Ахматом» и «Рубином» вполне можно было бы охарактеризовать фамилией главного арбитра, обслуживавшего матч.
      В течение 84-х минут счёт был абсолютно СУХИМ по вине арбитра Сухого.
      Соперники могли давно размочить счёт с пенальти, но арбитр СУХОЙ, СКАНДАЛЬНО, не давал им это сделать!
      С приближением финального свистка усиливалось опасение, что соперники так и разойдутся без забитых голов и сыграют в СУХУЮ.
      Но грянула 85 мин. и перечеркнула все старания арбитра Сухого завершить матч в СУХУЮ!
      Гол из ОФСАЙДА!
      Ахмат забивает из ОФСАЙДА и Сухой не должен был засчитывать этот гол!

      Только в первом тайме матча Ахмат - Рубин ШЕСТЬ грубых ошибок арбитра Сухого, и это не считая множества мелочёвок, которые допускал арбитр!
      А во втором тайме Ахмат забил Рубину из офсайда!

      - 9-я мин. игрок Ахмата умышленно рукой бьёт по лицу Набиуллина, но арбитр Сухой не свистит.
      Не ставит штрафной в сторону ворот Ахмата и не даёт желтую карточку нарушителю.

      - 13 мин. Игрок Ахмата Бериша ГРУБО и агрессивно БРОСАЕТСЯ в ноги рубиновцу Бауэру, с ОПАСНЫМ выставлением ноги ВПЕРЁД и ГРУБО!
      100% желтая нарушителю, но арбитр Сухой делает устное замечание и не даёт карточку нарушителю!
      В Европе, за такое ГРУБОЕ нарушение давали и дают нарушителю СРАЗУ 100% красную!!!
      Скандал арбитра Сухого.

      - 16-я мин. Бериша снова играет ГРУБО, но арбитр Сухой пропускает мимо и не наказывает ГРУБИЯНА!

      - 24 мин. игрок Ахмата сбивает в своей штрафной Азмуна, а Сухой не ставит 100% пенальти в ворота Ахмата!
      На видео повторе ОТЛИЧНО видно, как игрок Ахмата сбивает Азмуна, который вбегал в штрафную Ахмата и был первым на мяче.
      Азмун мог забить гол, но его грубо СБИЛ игрок Ахмата, а арбитр Сухой не ставит 100% пенальти в ворота Ахмата.

      - 37 мин. Игрок Ахмата Бериша прихватил руками игрока Рубина и самостоятельно падает, а арбитр Сухрой ставит штрафной в сторону Рубина и в пользу Ахмата!

      - 40-я мин. Грубая игра игрока Ахмата Швеца против рубиновца М`Вила и срыв атаки!
      100% желтая за ГОРУБОСТЬ, но арбитр Сухой не показывает и не наказывает грубияна!
      Швец опасно вытавил ногу вперёд и наступил на ногу М`Вила, и футболист "Рубина" оказался на газоне.
      Стычка тут же началась между футболистами из-за опасности эпизода.
      Судья Сухой вмешался, но снова ограничился просто словесными предупреждениями, хотя, по всем судейским рекомендачиям, надо показывать предупреждение ГРУБИЯНУ - игроку Ахмата Швецу!
      Арбитр Сухой плохо работает на матче и совершает грубейшие ошибки в пользу Ахмата и ПРОТИВ Рубина!
      Так судить, как судит арбитр Сухой - НЕЛЬЗЯ!!!
      Очередной судейский СКАНДАЛ в нашем чемпионате и УЖЕ пятый в этом туре.
      Что ни тур, то скандалы и плохая работа арбитров!

      - 58 мин. 100% Пенальти надо было ставить в ворота Рубина!
      Игроку Ахмата в штрафной Рубина ЗАПЛЕЛИ ноги и он падает!!!
      Арбитр Сухой не свистит и не ставит пенальти!

      - 76 мин. Грубая игра рубиновца Кудряшова. Сухой не свистит!
      100% нарушение на Берише, его звалил Кудряшов в метре от своей штрафной и не дал Берише выскочить один на один на ворота Рубина!!!
      Косячит, и Кудряшов, и арбитр Сухой!

      - 85 мин. Гол из ОФСАЙДА! Ахмат забивает из ОФСАЙДА и Сухой не должен был засчитывать этот гол!
      Гол забит не по правилам!
      Очередной скандал в нашем чемпионате!

      -2
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      Рейтинг: +466

      AGE_13 > Popularov 25 сентября 2017, 22:34

      Для начала очки купи, потом думать научись и там АВТОГОЛ, в момент паса офсайда нет

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Popularov 25 сентября 2017, 22:40

      Сухой ссыкун конечно, в первом тайме долже был Ахматовцам 2-3 желтых дать. Но гол нам все таки по правилам забили. В динамике на офф сайт похоже было конечно...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Popularov 26 сентября 2017, 00:12

      мдааа.ты только видел фолы которые делали игроки Терека и для прикрытия написал два фола явных со стороны Рубина.и что теперь нам думать что ты адыкватно расмотрел? иди поспи завтра все забудешь и жизнь продолжиться.

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 > Popularov 26 сентября 2017, 00:17

      Что-то много за Рубин топишь,фифти-фифти написал бы для объективности.А так Рубину успехов в след.матчах.

      1
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      Рейтинг: +6

      Movldi95 > Popularov 26 сентября 2017, 16:33

      Если и так, почему вы когда против ахмата арбитры так судят, вы так все подробно не описываете, вы только и умеете на нас с*ать, а вы как будто там чистые пушистые

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 21:46

      Запутался в переходах, забыл уже за кого играет

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 23:11

      За своим ртом бы следил, сам иди и играй хотя бы как он, а не сиди тут в инете и говори про кого что-то , писать тут болтать чушь все мы можем а вот сделать то же что и сделал он, так он вырос как игрок, не ты никто либо другой кто говорит про него не можете

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