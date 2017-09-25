Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

Сегодня в Грозном прошел заключительный матча 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Хозяева одержали минимальную победу благодаря автоголу Магомеда Оздоева.

Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

1:0 – Оздоев, 85 (в свои ворота)