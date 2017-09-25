Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»

А где Жемалетдинов? Пора уже этому беглому падать в ноги Палычу, чтобы взял обратно!!! Правду люди говорят "где родился, там и пригодился". Пора домой Рифатушка - больше толку будет!!! Да, и Георгию посоветуй тоже самое, дурачок малолетний!!!!
Сегодня в Грозном прошел заключительный матча 11-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Хозяева одержали минимальную победу благодаря автоголу Магомеда Оздоева.
Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Оздоев, 85 (в свои ворота)
GIF-ГЛ! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #АхматРубин 1:0 85' Магомед Оздоев (автогол) @E27A pic.twitter.com/ERiLFkHSO6— РФПЛ (@rfpl) 25 сентября 2017 г.