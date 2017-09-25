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    Клопп: «Промес в «Ливерпуле»? Он очень хороший игрок, но больше сказать нечего»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника красно-белых Квинси Промеса в английский клуб.

    Ранее сообщалось, что красные во время зимнего трансферного окна планировали приобрести голландца за 25 миллионов фунтов стерлингов.

    – Много слухов было о том, что Промес мог перейти в «Ливерпуль» зимой. Как вы можете прокомментировать эту информацию?

    – Это хороший игрок. Очень хороший. Мне больше нечего сказать. Здесь не время и место, чтобы это обсуждать.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2017 20:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 сентября 2017, 00:18

      Не надо Промесом Клоппов кормить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 сентября 2017, 21:32

      Что за глупый вопрос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 25 сентября 2017, 20:43

      Клопп утятину не комментирует.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      RBW_ 25 сентября 2017, 20:37

      ))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 сентября 2017, 20:28

      Жаль он не сыграет с англичанами

      1
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