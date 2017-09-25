Клопп: «Промес в «Ливерпуле»? Он очень хороший игрок, но больше сказать нечего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника красно-белых Квинси Промеса в английский клуб.

Ранее сообщалось, что красные во время зимнего трансферного окна планировали приобрести голландца за 25 миллионов фунтов стерлингов.

– Много слухов было о том, что Промес мог перейти в «Ливерпуль» зимой. Как вы можете прокомментировать эту информацию?

– Это хороший игрок. Очень хороший. Мне больше нечего сказать. Здесь не время и место, чтобы это обсуждать.