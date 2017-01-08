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    Источник: у «Ливерпуля» появились конкуренты в АПЛ в борьбе за Промеса

    «Ливерпуль» намерен усилить свои попытки приобретения у «Спартака» полузащитника Квинси Промеса. Активизация мерсисайдцев в желании подписать голландца связана с готовностью еще нескольких клубов поспорить за футболиста. Трансфер Промеса «Спартак» оценивает в 25 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.01.2017 06:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 января 2017, 19:40

      Даже не хочется комментировать очередную волну слухов... Промес останется минимум до лета, всё остальное бредни журналистов...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 8 января 2017, 14:52

      я думаю зимой он не уйдет из Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 января 2017, 12:38

      Отдать только китайцам

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 8 января 2017, 12:00

      Утки полетели.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 января 2017, 11:57

      слухи


      Промес с нами останется

      -1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > alll-1 8 января 2017, 13:03

      Спартак не в состоянии удерживать в составе игрока такого уровня, замену ему уже подбирают во всю.

      -1
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      Рейтинг: +17

      vetalio 8 января 2017, 11:35

      Ага он будет играть в ливерпуле также как и смолов в боруссии...)))

      2
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 8 января 2017, 11:28

      Если предложат за Антошку 25-30 миллионов то нужно продавать!хотя без него будет тяжело,он все таки ключевой игрог!!!

      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > mixerson_kb 8 января 2017, 12:09

      Еврей

      -1
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 8 января 2017, 11:18

      кто же его отдаст)))

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 8 января 2017, 11:08

      А то. Как-будто Клопп единственный кто заинтересован в игроке сборной. Сумма хорошая, замена временная для Мане для начала, а там видно будет, но Спартаку для чемпионства он нужен. Так что выбор будут делать Каррера и Арнольдыч помогать биться за высокие места парням с родины битлов или нет.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 8 января 2017, 11:05

      25 нормально , Дон Максим найдёт замену за эти деньги

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