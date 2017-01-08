Источник: у «Ливерпуля» появились конкуренты в АПЛ в борьбе за Промеса

«Ливерпуль» намерен усилить свои попытки приобретения у «Спартака» полузащитника Квинси Промеса. Активизация мерсисайдцев в желании подписать голландца связана с готовностью еще нескольких клубов поспорить за футболиста. Трансфер Промеса «Спартак» оценивает в 25 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.