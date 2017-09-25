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    Каррера: «Даже у мужа и жены дело может дойти до развода, но «Спартак» все равно остается семьей»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом состоянии команды на данный момент.

    После 11-го тура РФПЛ действующий чемпион России занимает в турнирной таблице девятое место.

    – Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.

    – Мы все равно остаемся семьей. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, кто-то доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но их можно и нужно решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.

    Почему кризис «Спартака» – это норма

    Источник: Rusfootball.info

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    25.09.2017 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 00:15

      До развода дошло? А кто жена, под каким номером она играет, ей денег мало по контракту? Разводитесь, не бойтесь, найдёте другую, таких много. А вот кто муж ? Федун, если ты муж в этой семье, НУ РЕШАЙ БЫСТРЕЕ !!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 сентября 2017, 22:18

      Дела говорят о человеке, а не слова.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 сентября 2017, 21:32

      Каждое следующее интервью Карреры все страньше и дальше от футбола.
      Так и до сглаза недалеко)) Работать надо а не п.....ть на пару с глушаком,тогда
      и результаты придут

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2017, 21:09

      О каком разводе он говорит, команды с тренером или как?

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 сентября 2017, 20:42

      Все нормализуется, мы верим!

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 сентября 2017, 19:46

      Единое целое.Ещё и с трещиной.

      -1
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