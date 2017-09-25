Каррера: «Даже у мужа и жены дело может дойти до развода, но «Спартак» все равно остается семьей»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом состоянии команды на данный момент.

После 11-го тура РФПЛ действующий чемпион России занимает в турнирной таблице девятое место.

– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.

– Мы все равно остаемся семьей. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, кто-то доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но их можно и нужно решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.

Почему кризис «Спартака» – это норма