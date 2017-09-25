Каррера: «Даже у мужа и жены дело может дойти до развода, но «Спартак» все равно остается семьей»

До развода дошло? А кто жена, под каким номером она играет, ей денег мало по контракту? Разводитесь, не бойтесь, найдёте другую, таких много. А вот кто муж ? Федун, если ты муж в этой семье, НУ РЕШАЙ БЫСТРЕЕ !!!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом состоянии команды на данный момент.
После 11-го тура РФПЛ действующий чемпион России занимает в турнирной таблице девятое место.
– Можно ли «Спартак» назвать семьей в этом сезоне? Говорят, что она дала трещину.
– Мы все равно остаемся семьей. Даже между мужем и женой иногда бывают проблемы, кто-то доходит до развода. Такие проблемы бывают в любой семье, но их можно и нужно решать. Мы знаем об ошибках, которые совершаем. Мы единое целое и стараемся решить все вопросы как можно быстрее.
Почему кризис «Спартака» – это норма