Ребров: «Лучше вообще не выходить на матч с «Ливерпулем», если думать, что пропустишь пять голов»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что не стоит выходить на поле будучи заранее уверенным в своем поражении.

Завтра красно-белые на «Открытие Арене» примут «Ливерпуль» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

В последних шести играх РФПЛ подопечные Массимо Карреры потерпели два поражения и трижды сыграли вничью, пропустив 10 голов. В пяти из этих поединков спартаковцы открывали счет, однако лишь во встрече с «Рубином» (1:0) сумели добыть три очка.

«Матч с «Ливерпулем»? Если выходишь и думаешь, что получишь три, четыре, пять голов, то надо поднять руку и лучше вообще не выходить. Это большой праздник, матч с хорошей командой. Надо выходить на поле и доказывать. Хорошая игра нам предстоит», – сказал Ребров.

«Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в Москве во вторник, 26 сентября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.