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    Ребров: «Лучше вообще не выходить на матч с «Ливерпулем», если думать, что пропустишь пять голов»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что не стоит выходить на поле будучи заранее уверенным в своем поражении.

    Завтра красно-белые на «Открытие Арене» примут «Ливерпуль» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

    В последних шести играх РФПЛ подопечные Массимо Карреры потерпели два поражения и трижды сыграли вничью, пропустив 10 голов. В пяти из этих поединков спартаковцы открывали счет, однако лишь во встрече с «Рубином» (1:0) сумели добыть три очка.

    «Матч с «Ливерпулем»? Если выходишь и думаешь, что получишь три, четыре, пять голов, то надо поднять руку и лучше вообще не выходить. Это большой праздник, матч с хорошей командой. Надо выходить на поле и доказывать. Хорошая игра нам предстоит», – сказал Ребров.

    «Спартак» сыграет с «Ливерпулем» в Москве во вторник, 26 сентября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    25.09.2017 16:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 26 сентября 2017, 10:13

      Артём,может тебя и не выпустит Каррера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 сентября 2017, 20:32

      а может и действительно лучше не выходить.хоть не так позорно будет.нету света в конце тоннеля ,тьма одна.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 сентября 2017, 19:33

      При настоящем положении дел может и 6 вытащить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 25 сентября 2017, 18:00

      Ребров только взглядом провожает мячи.А если и ловит, те которые летят в него.
      Нужно Митрюшкина звать.

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 сентября 2017, 17:34

      Ну наши СМИ хлебом не корми - заранее своих морально подавить - можно подумать им от туда приплчивают - и это и со сборной и клубными командами ну что вы к нам едут боги от футбола Ливерпуль да Манчестер - трепещите и сдавйтесь

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 сентября 2017, 17:30

      Все правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 25 сентября 2017, 16:56

      Уже морально подготавливает к такому счёту??!!

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 25 сентября 2017, 16:39

      Артем, тебе правда надо поднять руку. Ты не выручаешь.

      3
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > SPARTAK 85 25 сентября 2017, 17:07

      он то при чем? если защита по швам трещит!

      1
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > SPARTAK 85 25 сентября 2017, 17:08

      встань сам в ворота,посмотрим как ты будешь выручать!

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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > mopecekca 25 сентября 2017, 17:12

      сам разуй!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > IVAN1975 26 сентября 2017, 08:47

      Я высказал свое мнение. Я считаю Селихов сильнее, а Ребров тупо не выручает и я не про гол от Анжи, а в целом.

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