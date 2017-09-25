Менди заявил, что хочет выиграть с «Манчестер Сити» минимум два титула в нынешнем сезоне

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди рассказал о влиянии на его выбор в пользу «горожан» главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, а также заявил, что хочет завоевать два или три титула в нынешнем сезоне.

23-летний игрок перешел в «Сити» из «Монако» в июле этого года.

«Я хотела попробовать свои силы за границей, покинув чемпионат Франции с высоко поднятой головой, и Гвардиола сыграл огромную роль в моем выборе. Мы поговорили непосредственно о футболе, о философии игры. Он продолжает преемственность отличных тренеров, которые у меня были ранее.

Цель в этом сезоне – завоевать два или три титула с «Манчестер Сити». У нас один из лучших проектов в Европе, и мы хотим продолжать писать историю этого клуба», – сказал Менди.

Напомним, в прошлом сезоне Менди стал с «Монако» чемпионом Франции.