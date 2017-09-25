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    Менди заявил, что хочет выиграть с «Манчестер Сити» минимум два титула в нынешнем сезоне

    Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди рассказал о влиянии на его выбор в пользу «горожан» главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, а также заявил, что хочет завоевать два или три титула в нынешнем сезоне.

    23-летний игрок перешел в «Сити» из «Монако» в июле этого года.

    «Я хотела попробовать свои силы за границей, покинув чемпионат Франции с высоко поднятой головой, и Гвардиола сыграл огромную роль в моем выборе. Мы поговорили непосредственно о футболе, о философии игры. Он продолжает преемственность отличных тренеров, которые у меня были ранее.

    Цель в этом сезоне – завоевать два или три титула с «Манчестер Сити». У нас один из лучших проектов в Европе, и мы хотим продолжать писать историю этого клуба», – сказал Менди.

    Напомним, в прошлом сезоне Менди стал с «Монако» чемпионом Франции.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2017 15:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 сентября 2017, 16:12

      Вот это заявления , переворот в стране он не хочет ?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 сентября 2017, 16:11

      «Я хотела попробовать свои силы за границей, покинув чемпионат Франции с высоко поднятой головой", бомбардир тупит чёт...

      -1
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