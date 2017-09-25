«Вильярреал» не смог договориться с экс-тренером «Рубина» Грасией

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия являлся одним из претендентов на то, чтобы возглавить «Вильярреал». «Желтая субмарина» рассматривала кандидатуру 47-летнего специалиста, однако, по информации испанских источников, стороны не сумели договориться.

Напомним, сегодня «Вильярреал» отправил в отставку Франа Эскрибу.

Грасия руководил казанской командой на протяжении прошлого сезона. Под его началом «Рубин» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.