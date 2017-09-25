Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вильярреал» не смог договориться с экс-тренером «Рубина» Грасией

    Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия являлся одним из претендентов на то, чтобы возглавить «Вильярреал». «Желтая субмарина» рассматривала кандидатуру 47-летнего специалиста, однако, по информации испанских источников, стороны не сумели договориться.

    Напомним, сегодня «Вильярреал» отправил в отставку Франа Эскрибу.

    Грасия руководил казанской командой на протяжении прошлого сезона. Под его началом «Рубин» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 сентября 2017, 18:33

      ...теперь с Грасией договориться будет сложно,ведь он большие деньги получал в РУБИНе ! (незаслуженно). Сегодня,вернее сейчас РУБИНу играть с Ахматом,желаю победу нашим!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11