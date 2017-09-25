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    В Англии опровергли информацию о предложении «ПСЖ» Кавани в размере 1 миллиона евро за отказ исполнять пенальти

    Как сообщают английские СМИ, «ПСЖ» не предлагал нападающему Эдинсону Кавани денежное вознаграждение за то, чтобы он в дальнейшем отказался исполнять пенальти, уступив это право Неймару.

    Ранее появилась информация, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи обратился к уругвайцу с предложением заплатить ему в качестве бонуса 1 миллион евро, дабы игрок больше не претендовал на пробитие 11-метровых ударов, предоставив это бразильцу, однако форвард ответил отказом.

    После этого аналогичное предложение было сделано Неймару, однако он также отказался.

    Напомним, в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0) между Кавани и Неймаром на поле дважды возникала спор за право исполнить стандартное положение. В первом случае бразильский нападающий отобрал у Кавани штрафной удар, с которого в итоге промахнулся. В свою очередь, уругваец взял инициативу в свои руки при пробитии пенальти, несмотря на протест Неймара, и также послал мяч мимо цели.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.09.2017 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2017, 17:57

      британские СМИ везде лезут и все знают

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 сентября 2017, 14:20

      Английским СМИ лучше знать, что творится в французском ПСЖ.

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