В Англии опровергли информацию о предложении «ПСЖ» Кавани в размере 1 миллиона евро за отказ исполнять пенальти

Как сообщают английские СМИ, «ПСЖ» не предлагал нападающему Эдинсону Кавани денежное вознаграждение за то, чтобы он в дальнейшем отказался исполнять пенальти, уступив это право Неймару.

Ранее появилась информация, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи обратился к уругвайцу с предложением заплатить ему в качестве бонуса 1 миллион евро, дабы игрок больше не претендовал на пробитие 11-метровых ударов, предоставив это бразильцу, однако форвард ответил отказом.

После этого аналогичное предложение было сделано Неймару, однако он также отказался.

Напомним, в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0) между Кавани и Неймаром на поле дважды возникала спор за право исполнить стандартное положение. В первом случае бразильский нападающий отобрал у Кавани штрафной удар, с которого в итоге промахнулся. В свою очередь, уругваец взял инициативу в свои руки при пробитии пенальти, несмотря на протест Неймара, и также послал мяч мимо цели.