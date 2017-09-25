Ярмоленко стал лучшим новичком Бундеслиги

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко победил в голосовании, которое проводилось авторитетным немецким изданием Bild. По результатам голосования украинец был признан лучшим футболистом стартовых туров Бундеслиги. За него отдали свои голоса 21% болельщиков. На втором месте оказался форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14%), на третьем – Марк Ют из «Хоффенхайма» (14%).

Ярмоленко также был признан лучшим новичком немецкого чемпионата. В этом опросе у него боле явное преимущество перед конкурентами – 45% голосов.