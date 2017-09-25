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    Ярмоленко стал лучшим новичком Бундеслиги

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко победил в голосовании, которое проводилось авторитетным немецким изданием Bild. По результатам голосования украинец был признан лучшим футболистом стартовых туров Бундеслиги. За него отдали свои голоса 21% болельщиков. На втором месте оказался форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14%), на третьем – Марк Ют из «Хоффенхайма» (14%).

    Ярмоленко также был признан лучшим новичком немецкого чемпионата. В этом опросе у него боле явное преимущество перед конкурентами – 45% голосов.

    Источник: Bild

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    25.09.2017 09:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 сентября 2017, 13:39

      Еще раньше ему надо было уезжать. В Стоке бы зажигал по-черному.

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт > ФК_Полоцк 27 сентября 2017, 15:02

      Ух ты земляк) я тоже с Полоцка)

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 25 сентября 2017, 12:14

      Ярмоленко - ТОП из СНГ игроков

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > kanosa 25 сентября 2017, 12:30

      Топ-игрок из СНГ - это Мхитарян.

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан > Danish Dynamite 25 сентября 2017, 14:14

      Мхитарян топ из Франции, куда переехал в грудном возрасте.

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa > Danish Dynamite 26 сентября 2017, 19:04

      ну в принципе согласен

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 25 сентября 2017, 11:39

      топовый игрок.удачи ему.из постсоветского пространства самая сильная в футболе это Украина. таких игроков больше ниукого небыло

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > x-x-x-x-x 25 сентября 2017, 12:34

      Ну да. Только основы их благополучия, включающие тренерские кадры, ДЮСШ, стадионы и инфраструктуру, были заложены в СССР. Своего они ничего не привнесли, живут на построенном ранее.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Danish Dynamite 25 сентября 2017, 15:45

      завидуй молча))

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 сентября 2017, 10:37

      Молодец Хохол!

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 сентября 2017, 10:24

      Ничего так у хохлов сборная намичается, коноплянка в германии слева, ярмоленко в германии справа, им бы еще нормального нападающего, (Шевченко что ли пусть переадевается и выходит) и все будет топчик. Хотя все равно из группы не выйдут.

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > Павел Буре 25 сентября 2017, 10:42

      Даже если выйдут, я думаю в Россию они не поедут, будут бойкотировать ЧМ-2018 т. к. это страна агрессор... Они (Динамо Киев) у себя в Украине не ездят на игры рядом с территорией боевых действий)))

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > гус 25 сентября 2017, 11:27

      вспомнила бабка как девкой была.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Павел Буре 25 сентября 2017, 11:31

      Мы их не ждём

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > С-Пб on-line 25 сентября 2017, 13:35

      они и не приедут, у них в группе ситуация не фонтан.

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