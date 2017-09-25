Кавани отказался от миллионного бонуса из-за спора с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отказался от предложения президента клуба Нассера Аль-Хелайфи в размере 1 миллиона евро в обмен на отказ от исполнения 11-метровых в пользу партнера по команде Неймара, сообщает El Pais. Кавани мог заработать миллион согласно своему контракту, если бы стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. Аль-Хелайфи предложил ему бонус независимо от итогов бомбардирской гонки.

После такого решения президент клуба направил своих представителей к Неймару, чтобы убедить того уступить уругвайцу право на исполнение пенальти. Сообщается, что бразилец ответил отказом.

Ранее сообщалось, что защитнику парижского клуба Даниэлю Алвесу удалось примирить все стороны на званом ужине.