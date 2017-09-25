Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавани отказался от миллионного бонуса из-за спора с Неймаром

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отказался от предложения президента клуба Нассера Аль-Хелайфи в размере 1 миллиона евро в обмен на отказ от исполнения 11-метровых в пользу партнера по команде Неймара, сообщает El Pais. Кавани мог заработать миллион согласно своему контракту, если бы стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. Аль-Хелайфи предложил ему бонус независимо от итогов бомбардирской гонки.

    После такого решения президент клуба направил своих представителей к Неймару, чтобы убедить того уступить уругвайцу право на исполнение пенальти. Сообщается, что бразилец ответил отказом.

    Ранее сообщалось, что защитнику парижского клуба Даниэлю Алвесу удалось примирить все стороны на званом ужине.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 сентября 2017, 13:16

      неймар много о себе думает, надо его спустить с небес на землю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 сентября 2017, 12:54

      Неймара надо отмутузить. Что бы знал своё место шавка назойливая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 25 сентября 2017, 12:49

      Кавни , наверное , ещё не понял , что главный в команде теперь Неймар ! Но через год Кавани сам будет ставить мяч на точку и просить Неймара пробить !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 25 сентября 2017, 12:46

      а так все хорошо начиналось)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 25 сентября 2017, 12:40

      Детский сад))) а вот суммы совсем не детские...кто-бы мне предложил денег чтоб я отказался работать больше своего коллеги ?!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 сентября 2017, 12:12

      Надо было в договоре пункт о лучшем бомбардире команды без учёта пенальти прописывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 25 сентября 2017, 11:52

      мне бы их проблемы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 25 сентября 2017, 11:25

      1 миллиона евро !!! Им там вообще деньги некуда девать???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      baslim10z 25 сентября 2017, 11:08

      Им надо обоим отказаться и по миллиону забрать, а пенки пусть Трап бьет)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 25 сентября 2017, 11:06

      Слышал, они будто помирились у Даниеля Алвеша... Неужели всё это было под действием алкоголя, и на завтрашний день они уже не помнят о том вечере?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11