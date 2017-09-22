Алвес помирил игроков «ПСЖ» на званом ужине

Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес устроил ужин, на которые были приглашены игроки команды для урегулирования конфликта между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани, сообщает L’Equipe. Ужин состоялся в четверг в одном из ресторанов Парижа. На мероприятии присутствовали все игроки команды.

Напомним, в матче шестого тура французской Лиги 1 с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, отдав Неймару. Позже Кавани пробил пенальти, который хотел исполнить бразилец.