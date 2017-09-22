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    Алвес помирил игроков «ПСЖ» на званом ужине

    Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес устроил ужин, на которые были приглашены игроки команды для урегулирования конфликта между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани, сообщает L’Equipe. Ужин состоялся в четверг в одном из ресторанов Парижа. На мероприятии присутствовали все игроки команды.

    Напомним, в матче шестого тура французской Лиги 1 с «Лионом» (2:0) Кавани собирался пробить штрафной, но Дани Алвес забрал у него мяч, отдав Неймару. Позже Кавани пробил пенальти, который хотел исполнить бразилец.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 11:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 сентября 2017, 14:53

      Главное, чтобы играла пошла! Кому нужны разборки в команде.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      2cool 22 сентября 2017, 13:25

      А в конечном счете, бразильцы за спиной будут сливать Кавани, так как Неймар переходил в ПСЖ чтобы уйти из тени Месси и стать главным во всем в ПСЖ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 сентября 2017, 13:03

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Majesticman 22 сентября 2017, 11:46

      Даниэль миротворцец, дырявый Эдисон и щегол Неймар-интриги парижского двора!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Majesticman 22 сентября 2017, 13:28

      Ты вообще матч смотрел?с этого "миротворца" все и началось

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 11:31

      Париж, ресторан, светский раут!... Объятия, пламенные взгляды и заверения в вековой дружбе и солидарности!...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > LAY394 22 сентября 2017, 12:09

      Для некоторых людей, клятва не является чем-то непреодолимым!!... К сожалению...
      "Тому не верь, кто клятве изменил..." (Уильям Шекспир)

      2
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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 22 сентября 2017, 11:30

      Надеюсь, на мизинчиках)
      "Мирись-мирись, и больше не дерись"

      4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 22 сентября 2017, 11:22

      Заказал шлюх

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 сентября 2017, 11:18

      санта барбара парижского разлива

      1
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