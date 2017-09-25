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    Директор «Фиорентины» раскритиковал судей за отказ пользоваться системой видеоповторов

    Спортивный директор «Фиорентины» Карлос Фрейтас остался недоволен работой судейской бригады в матче шестого тура итальянской Серии А с «Аталантой». По его словам, он не понимает смысла системы видеоповторов, если ее не используют в полной мере.

    «Уже два очка нам не вернуть. Игроки, сотрудники, болельщики нашего клуба заслужили три очка по итогам этой встречи.

    И снова мы потеряли нужные баллы из-за спорных решений. Пора уже решить, зачем нам нужны видеоповторы. В игре с «Интером» было два момента, в которых они не использовались, хотя повод для этого был весьма подходящий.

    В этой игре я насчитал сразу три подобных момента. У меня нет никаких сомнений. Мы должны были заработать пенальти. Нельзя молчать, когда случаются такие ситуации, когда сводится на нет многодневная работа всех игроков», – приводит слова Фрейтаса Medaiset.

    Матч шестого тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Аталанта» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 07:15
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