Директор «Фиорентины» раскритиковал судей за отказ пользоваться системой видеоповторов

Спортивный директор «Фиорентины» Карлос Фрейтас остался недоволен работой судейской бригады в матче шестого тура итальянской Серии А с «Аталантой». По его словам, он не понимает смысла системы видеоповторов, если ее не используют в полной мере.

«Уже два очка нам не вернуть. Игроки, сотрудники, болельщики нашего клуба заслужили три очка по итогам этой встречи.

И снова мы потеряли нужные баллы из-за спорных решений. Пора уже решить, зачем нам нужны видеоповторы. В игре с «Интером» было два момента, в которых они не использовались, хотя повод для этого был весьма подходящий.

В этой игре я насчитал сразу три подобных момента. У меня нет никаких сомнений. Мы должны были заработать пенальти. Нельзя молчать, когда случаются такие ситуации, когда сводится на нет многодневная работа всех игроков», – приводит слова Фрейтаса Medaiset.

Матч шестого тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Аталанта» закончился со счетом 1:1.