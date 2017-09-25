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    Динияр Билялетдинов мог продолжить карьеру в Австралии

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, перешедший этим летом в литовский «Тракай», сообщил, что мог продолжить карьеру в Австралии. Также 32-летний футболист признался, что контактировал с представителями «Арарата».

    «У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат. Понятно, что трансферное окно закрывалось, но я был свободный агент. И агент Джамал Акаев поспособствовал решению этой задачи. Другие варианты были, но все в подвешенном состоянии. Хотелось уже играть, а не тянуть время и ждать. Финансовые вопросы – это все на втором плане, сейчас важно играть в футбол.

    Вариант с Австралией? Было дело, но это очень далеко, мягко говоря. Хотелось что-то поближе.

    Никаких разговоров с руководством «Арарата» о возможном переходе не было. Когда первый раз мне позвонили об «Арарате», я вообще подумал, что это тот самый «Арарат», а не московский (смеется). Просто находился за пределами России и был не в курсе. Даже не знал, что ответить», — сказал Билялетдинов

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2017 01:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +168

      DQ1 25 сентября 2017, 11:33

      Про него уже все забыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 25 сентября 2017, 09:38

      Если только коалой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 сентября 2017, 09:06

      его уровень это ФНЛ, а ведь когда-то был хорош(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 сентября 2017, 08:52

      Ну и зря, хоть с кенгуру пообщался-бы)))

      1
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