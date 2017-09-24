Шалимов: «Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство»

"Не очень хорошо играют на выезде" ??? Особенно с Краснодаром и Вардаром-)))! Зато Вам теперь ничего не мешает играть на один фронт, только толку нет!!! Почему-то перед матчем был на 100% уверен, что Зенит победит, Краснодар нынче не тот.
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) назвал петербургский клуб фаворитом в борьбе за чемпионство.
На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на четыре очка.
– Можно ли остановить «Зенит»?
– Они фавориты. Единственное, что может помешать – игра на два фронта. У них квалифицированная команда и в РФПЛ, где пять россиян. Но еще долго играть: бывают и травмы, не очень хорошо они играют на выезде. Вопрос в тех, кто идет за ними: способна ли эта группа команд не терять очков.
«Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?