Шалимов: «Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) назвал петербургский клуб фаворитом в борьбе за чемпионство.

На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

– Можно ли остановить «Зенит»?

– Они фавориты. Единственное, что может помешать – игра на два фронта. У них квалифицированная команда и в РФПЛ, где пять россиян. Но еще долго играть: бывают и травмы, не очень хорошо они играют на выезде. Вопрос в тех, кто идет за ними: способна ли эта группа команд не терять очков.

«Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?