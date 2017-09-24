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    Шалимов: «Зенит» – фаворит в борьбе за чемпионство»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 11-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2) назвал петербургский клуб фаворитом в борьбе за чемпионство.

    На данный момент сине-бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

    – Можно ли остановить «Зенит»?

    – Они фавориты. Единственное, что может помешать – игра на два фронта. У них квалифицированная команда и в РФПЛ, где пять россиян. Но еще долго играть: бывают и травмы, не очень хорошо они играют на выезде. Вопрос в тех, кто идет за ними: способна ли эта группа команд не терять очков.

    «Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?

    Источник: Sports.ru

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    24.09.2017 22:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +448

      Paladius 25 сентября 2017, 12:29

      "Не очень хорошо играют на выезде" ??? Особенно с Краснодаром и Вардаром-)))! Зато Вам теперь ничего не мешает играть на один фронт, только толку нет!!! Почему-то перед матчем был на 100% уверен, что Зенит победит, Краснодар нынче не тот.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 сентября 2017, 09:47

      Он каждый год претендент в течении лет десяти,если не больше.Лига чемпионов Зениту нужна.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 09:45

      Может и не "очень хорошо играют на выезде", но к Краснодару и Вардеру это не относится.

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 25 сентября 2017, 09:28

      Локомотив как и краснодар, не соперник за чемпионство. Я жду быстрее матча против Локо, что бы опустить их желание ниже чем они считают. В этом сезоне нет когнкурентов, только если Зенит сам себе их не будет создавать!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 сентября 2017, 03:39

      Игорь, а не рано-ли ты сложил шпаги? Если нет уверенности-уходи...

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 сентября 2017, 00:51

      А Шалимов - физрук.

      0
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 25 сентября 2017, 00:19

      Был на матче, первый тайм Зенит выдал один из лучших в сезоне. Впечатлил силовой игрой и высокой скоростью. И еще угроза шла от всех игроков группы атаки. Если так продолжат - нет конкурентов.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 сентября 2017, 00:09

      Правильной дорогой идут товарищи....

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 сентября 2017, 00:05

      Это все знают.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 23:33

      Один большой начальник в нашей стране любит говорить: если у вас есть проблема, засыпьте её баблом, понятно о ком, да? А что делать с проблемами остальным? Это типа : на ринге сошлись боксёр супертяжёлого веса Иванов и наилегчайшего веса Петров. Смотреть на это неинтересно, как то нечестно

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      Рейтинг: +54

      psheva84 > DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 12:38

      Не очень понятно, о какой команде идет речь?

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