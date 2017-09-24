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    «Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?


    2.9
    Голосов: 7
    24.09.2017 21:50
    Роберто Манчини приехал в Краснодар и легко победил.

    Отрыв «Зенита» от второго места – четыре очка. Команда Манчини идет по турниру без поражений и уже одержала две знаковые победы – крупную над «Спартаком» (5:1) и сегодняшнюю над «Краснодаром» (0:2). Голы Ерохина и Полоза укрепили Питер на первой строчке, а заодно нанесли «быкам» первое домашнее поражение в истории РФПЛ на новом стадионе.

    Паредес, Дриусси, Нобоа, Ригони – эти люди оказались сегодня на скамейке запасных Манчини. Ресурсы «Зенита» кажутся безграничными на фоне возможностей конкурентов. Какой еще клуб из РФПЛ может оставить в запасе двух игроков сборной Аргентины?

    Что еще важно: с приходом Манчини в «Зените» поутихли скандалы. От Луческу исходили негативные эмоции, но теперь все по-другому: Питер спокойно и безошибочно катит к пятому чемпионству. Следствием положительного микроклимата в команде стал прогресс игроков: Кокорин превратился в супербомбардира, а Кузяев неожиданно стал одним из лучших полузащитников лиги.

    «Спартак» безнадежно отстал от лидера по очкам, «Локомотив» испытывает внутренние проблемы и вряд ли доведет борьбу до конца, а ЦСКА играет ограниченным составом на два фронта. «Краснодар» по-прежнему сыроват для чемпионства и для больших достижений вообще, Шалимов безнадежно сливает ключевые матчи. Помешать «Зениту» взять золото действительно может только он сам.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 7
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 27 сентября 2017, 18:37

      выносите кубок

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 25 сентября 2017, 15:09

      Рановато начинать петь осанну после 1/3 чемпоната.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 11:07

      Ещё много чего может произойти.

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 25 сентября 2017, 10:35

      Шансы зенита конечно высоки. но о чемпионстве говорить еще рановато.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 сентября 2017, 09:47

      Шалимова надо менять, лично мне жаль Краснодар и то, что вылетели из ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 25 сентября 2017, 09:39

      Что за привычка!? Я помню сезон, когда Гамбург болтался в зоне вылета в первом круге, а в результате взял чемпионство. Зачем давить на футболистов, какое чемпионство? Пусть играют и радуют игрой (не только Зенит).

      2
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      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 25 сентября 2017, 09:30

      О каком чемпионстве можно говорить, когда сыграна лишь треть чемпионата?

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 сентября 2017, 09:14

      Манчини хорош. Да и условия у него шикарные. Либо будет русская Бавария, либо клубам придется подтягиваться, тем самым повышая уровень чемпионата. В общем, одни плюсы тут видятся.

      3
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > гус 26 сентября 2017, 07:53

      А Гончеренко АПЛ брал?

      -1
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      Рейтинг: +10

      Зырянов Иван > Genchik92 30 сентября 2017, 21:36

      Genchik92, видимо брал. Только мы вот с тобой где-то пропустили этот момент (:

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Зырянов Иван 30 сентября 2017, 21:58

      с Бате да неплох был ...Беларусь брал ,серебро в РФПЛ брал а АПЛ не брал ...=)

      -1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 сентября 2017, 08:51

      отрыв маловат, но у клуба все условия - в этом году учли ошибки прошлого сезона, ввалили бабла, укрепились, тем более вылетели из кубка, что в данной ситуации тоже плюс

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 25 сентября 2017, 07:59

      Очень тяжело провёл Зенит второй тайм. Это настораживает.

      0
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > somn 25 сентября 2017, 09:02

      Добровольно отдали инициативу сопернику, спокойно доигрывая матч и доводя его до логического конца. ИМХО.

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