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    Червиченко: «Отставка Карреры не поможет «Спартаку». Внутри семьи случилась трещина»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил последние выступления московского клуба и выразил мнение, что отставка Массимо Карреры с поста главного тренера не поможет команде изменить ситуацию.

    На данный момент действующий чемпион России занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    – Матч с «Анжи». Что это было?

    – Думаю, это полный разлад внутри семьи, о которой в прошлом сезоне говорил Каррера и которая дала трещины. У многих появились свои интересы, каждый тянет одеяло на себя. В итоге – команде нечем укрыться.

    Мне кажется, нет главного – той ответственности за результат, борьбы до последнего, как это было в прошлом сезоне. И гол на последней минуте Мельгарехо – больше дело случая. Там явная ошибка защитников «Анжи» была. Если б не эта ошибка – поражение на своем поле от аутсайдера.

    – Обычно, когда кризис затягивается, первым делом увольняют тренера, чтобы взбодрить команду.

    – Здесь проблема не только в тренере. На мой взгляд, Каррера не самый плохой тренер, который в данной ситуации может работать в «Спартаке». Даже трудно сказать, кем его прямо сейчас можно заменить, чтобы команда лучше заиграла. Если приглашать серьезного иностранца с именем, ему много времени понадобиться, чтобы во все вникнуть и попытаться что-то исправить. Или, например, взять Парфенова из «Тосно», спартаковского человека. Но ему тоже нужно время. Да и опыта у него маловато.

    Думаю, проблема здесь в другом. Вокруг хозяина клуба и вокруг его денег много желающих заработать.

    Если расчистить все это окружение, упростить коммуникации между президентом, ответственным человеком и тренером, тогда руководить клубом будет проще. Потому что и нынешняя игра команды и то, как была проведена селекция в трансферное окно, говорят о том, что проблемы кроются именно в этой плоскости.

    – То есть, отставка тренера не панацея?

    – Думаю, это не поможет. Повторю, Каррера – не самый плохой тренер. Возможно, его авторитет подрывают люди, которые стоят за игроками. А тренер должен быть, как укротитель тигров – щелкнуть хлыстом и игроки должны стоять на задних лапах. И, конечно, не задавать вопрос игрокам после матча: «Вы меня сплавляете?». Он должен зайти и сказать: «Ты, ты и ты – марш в дубль!» если ему кажется, что эти игроки его сплавляют. И это хорошо ставит мозги на место.

    Почему кризис «Спартака» – это норма

    Источник: «Советский спорт»

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    24.09.2017 20:01
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 сентября 2017, 12:45

      А была ли семья?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 сентября 2017, 10:16

      Редко он говорит правильные вещи, но тут с ним согласен.

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 25 сентября 2017, 09:43

      В том году Каррера подготовленный клуб получил,
      В борьбе за титул победил.
      В этом году готовил сам...
      Что-то не так у него там.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 сентября 2017, 09:20

      Желаю Спартаку не вылететь в ФНЛ. Без него все таки будет хреновато.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 сентября 2017, 04:04

      Обычно не очень-то и прислушивалась к высказываниям Червиченко, так как желчь била через край, но в данном случае я с ним согласна, очень позитивно высказался на счет тренера и,прошу прощения, зажравшейся команды...

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 сентября 2017, 01:06

      Любой забитый гол в футболе - чья-то ошибка. Когда забивал Анжи ( пять в одного) разве это не ошибка обороны Спартака? Тоже - дело случая. А вот президентство " обиженного" - вот это огромная ошибка Спартака. Хотя соглашусь с тем, что есть определённые интересы у тех, кто хочет заработать на Федуне. И с тем, что пора взять кнут и убрать пряник. А по поводу слов Карреры про "сплавляете", то он эту фразу озвучил полностью, а не только то, что преподнёс один известный "писака".

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 00:47

      Уважаемый Андрей Владимирович, в отношениях между вами и Спартаком видна огромная трещина.НО! Здесь вы абсолютно правы, Федун запутался. Сейчас об этом не орёт только ленивый.Мы все ждём, когда же Арнольдыч опомнится. Только бы Массимо до этого вёсла не бросил.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 сентября 2017, 22:43

      единственный тренер которого уважаю после Романцева в Спартаке это Старков.Каррера сам виноват в том что сейчас происходит.Возможно тот кто метит на его место и подначивает игроков будущей основы.

      -1
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      Рейтинг: +157

      Ali77 24 сентября 2017, 22:32

      Хоть что-то дельное сказал! Сколько у нас тренеров поменялось? Что-то менялось? Нет! Игроки остаются прежними, и их не меняют. Может проблема всё-таки в них? Половину нужно выгонять и покупать знатных игроков, но делать этого мы, конечно же, не будем. Дешевле выгнать тренера. Кони тоже никого не купил в ТО, но они хотя бы молодёжь подтягивают, в отличии от нас. Таски, Комбаров, Ещенко, Самедов, Адриано, Глушаков, Ребров этим ребятам пора либо в дубль, либо доигрывать в Арарат

      5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 сентября 2017, 22:06

      Похоже, что человек, прямо мечтает об этой неведомой трещине. Да фигня это все. Ну, не задался сезон. Сконцентрируйтесь на Европе пока, подумайте о новых игроках и т.п. Вокруг Спартака слишком много истерики. От этого как бы не было хуже. Смотри - Динамо.

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