Червиченко: «Отставка Карреры не поможет «Спартаку». Внутри семьи случилась трещина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил последние выступления московского клуба и выразил мнение, что отставка Массимо Карреры с поста главного тренера не поможет команде изменить ситуацию.

На данный момент действующий чемпион России занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

– Матч с «Анжи». Что это было?

– Думаю, это полный разлад внутри семьи, о которой в прошлом сезоне говорил Каррера и которая дала трещины. У многих появились свои интересы, каждый тянет одеяло на себя. В итоге – команде нечем укрыться.

Мне кажется, нет главного – той ответственности за результат, борьбы до последнего, как это было в прошлом сезоне. И гол на последней минуте Мельгарехо – больше дело случая. Там явная ошибка защитников «Анжи» была. Если б не эта ошибка – поражение на своем поле от аутсайдера.

– Обычно, когда кризис затягивается, первым делом увольняют тренера, чтобы взбодрить команду.

– Здесь проблема не только в тренере. На мой взгляд, Каррера не самый плохой тренер, который в данной ситуации может работать в «Спартаке». Даже трудно сказать, кем его прямо сейчас можно заменить, чтобы команда лучше заиграла. Если приглашать серьезного иностранца с именем, ему много времени понадобиться, чтобы во все вникнуть и попытаться что-то исправить. Или, например, взять Парфенова из «Тосно», спартаковского человека. Но ему тоже нужно время. Да и опыта у него маловато.

Думаю, проблема здесь в другом. Вокруг хозяина клуба и вокруг его денег много желающих заработать.

Если расчистить все это окружение, упростить коммуникации между президентом, ответственным человеком и тренером, тогда руководить клубом будет проще. Потому что и нынешняя игра команды и то, как была проведена селекция в трансферное окно, говорят о том, что проблемы кроются именно в этой плоскости.

– То есть, отставка тренера не панацея?

– Думаю, это не поможет. Повторю, Каррера – не самый плохой тренер. Возможно, его авторитет подрывают люди, которые стоят за игроками. А тренер должен быть, как укротитель тигров – щелкнуть хлыстом и игроки должны стоять на задних лапах. И, конечно, не задавать вопрос игрокам после матча: «Вы меня сплавляете?». Он должен зайти и сказать: «Ты, ты и ты – марш в дубль!» если ему кажется, что эти игроки его сплавляют. И это хорошо ставит мозги на место.

Почему кризис «Спартака» – это норма