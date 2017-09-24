Семин восхищен игроками «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча 11 тура РФПЛ против «Ростова» (1:0). По словам специалиста, принесшему три очка нападающему Эдеру еще нужно много работать над собой.

«Игра была равная. «Ростов» тяжело победить — это агрессивная команда, которая оказывает большое давление. После Кубка России у них было больше времени на отдых. Я восхищен своими футболистами. Они смогли восстановиться за короткий срок и на последних минутах создали много моментов, двигали мяч и выигрывали борьбу. Наверное, за это мы и были вознаграждены. У «Ростова» тоже появлялись моменты, но особых проблем у наших ворот я не увидел.

Я бы не стал называть ни одного игрока хорошим или плохим так быстро. А то у нас всегда либо черное, либо белое. Эдер вышел и забил. Сделал то, что и должен делать форвард, выручив нас в сложный момент. Если бы в штрафной не было высокого нападающего, не было бы и гола. Но, конечно, Эдеру еще предстоит много работать», – считает Семин.

«Локомотив» может встретить окончание тура на втором месте таблицы.