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    Семин восхищен игроками «Локомотива» в матче с «Ростовом»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча 11 тура РФПЛ против «Ростова» (1:0). По словам специалиста, принесшему три очка нападающему Эдеру еще нужно много работать над собой.

    «Игра была равная. «Ростов» тяжело победить — это агрессивная команда, которая оказывает большое давление. После Кубка России у них было больше времени на отдых. Я восхищен своими футболистами. Они смогли восстановиться за короткий срок и на последних минутах создали много моментов, двигали мяч и выигрывали борьбу. Наверное, за это мы и были вознаграждены. У «Ростова» тоже появлялись моменты, но особых проблем у наших ворот я не увидел.

    Я бы не стал называть ни одного игрока хорошим или плохим так быстро. А то у нас всегда либо черное, либо белое. Эдер вышел и забил. Сделал то, что и должен делать форвард, выручив нас в сложный момент. Если бы в штрафной не было высокого нападающего, не было бы и гола. Но, конечно, Эдеру еще предстоит много работать», – считает Семин.

    «Локомотив» может встретить окончание тура на втором месте таблицы.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.09.2017 19:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 25 сентября 2017, 11:20

      Сыграли хорошо и достойно! и совершенно заслуженно выйграли! и гол не случаен! Ростов в концовке подсел, а Локо добавил, вот гол и получился! А кто сетует на невнятную игру, посмотрите на таблицу! игра забудется, а место в таблице останется!
      Если снова судить по игре, то всё логично! Сёмин понимая возможности своей команды, намеренно играет в каждом матче от обороны, потому что пропуская по два или три мяча, ресурсов не хватит отыгрываться! Так что главное это не пропустить, а мастер по случайным голам у нас в команде есть!

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:42

      Рад, что ЮрШпалыча не уволят после сегодняшнего матча. Геркус, наверно, рвет и мечет.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 24 сентября 2017, 21:36

      Что это было: продолжение падения Ростова или возрождение Локомотива?

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Правдоруб100 25 сентября 2017, 01:18

      К сожалению, для обеих команд это была просто случайность. "Ростов" играл лучше, а получил дурацкий гол в свои ворота на последних секундах.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 сентября 2017, 20:00

      Отодвинули секиру от головы Палыча!!...))

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      Рейтинг: +263

      Саладин 24 сентября 2017, 19:55

      Ньясс тоже долго, раскочегаривался... Верим в чуйку Палыча, есть у Эдера данные, осталось играть научить

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 сентября 2017, 19:49

      По поводу судейства "нытья" нет,а Палыч )) ?

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 19:40

      Любопытно что сказал Геркус Палычу после игры

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 19:38

      Юрий Палыч! А мы восхищены Вами.Научите Карреру,как это делается.

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