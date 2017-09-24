Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов похвалил стиль игры «Енисея»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итог поражению от «Енисея» в матче 15-го тура ФНЛ. Самарский клуб остался на второй строчке, красноярский – оторвался на три очка.

    – Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.

    – Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?
    – Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

    – Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальный?
    – Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярский болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали.

    Тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в своем послематчевом комментарии сказал, что был рад встрече с Тихоновым.

    Источник: ФК «Енисей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      Matu 24 сентября 2017, 21:27

      Скоро в Спартак! Опыта вот наберётся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 18:48

      Спартаковский ресурс мощно работает за пределами клуба,почему-то.Тихонов,Аленичев,Шалимов,Онопко,Карпин...В родном клубе непруха. Есть же причина,надо её понять.Самое время принимать решения. Я не против Карреры, но он видимо тоже наткнулся на этот подводный камень.Леонид Арнольдович надо что-то делать.Будьте благоразумны.На Вас смотрят миллионы любящих клуб болельщиков.Смелее!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 сентября 2017, 17:43

      Это Андрей Валерьевич Тихонов!! Тяжелейший матч прямых конкурентов и ни одного слова по судейству, грубости соперника, предвзятости!!... Ни слова о клубной кухне, только слова благодарности болельщикам!!... С другой планеты??..))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11