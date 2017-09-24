Тихонов похвалил стиль игры «Енисея»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итог поражению от «Енисея» в матче 15-го тура ФНЛ. Самарский клуб остался на второй строчке, красноярский – оторвался на три очка.

– Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у вас вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.

– Если бы знали изначально результат, что-нибудь поменяли до стартового свистка?

– Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что ваш вратарь выручил вас сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

– Помимо желания победить, была ли у ваших футболистов дополнительная мотивация, может, двойные премиальный?

– Главная мотивация – это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярский болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали.

Тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в своем послематчевом комментарии сказал, что был рад встрече с Тихоновым.