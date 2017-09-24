Калачев, Ионов и Бухаров – в основе «Ростова» на матч с «Локомотивом»

Известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 11-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Игнасон, Гацкан, Байрамян, Калачев, Юсупов, Могилевец, Ионов, Бухаров.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Лысов, Тарасов, Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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