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    Калачев, Ионов и Бухаров – в основе «Ростова» на матч с «Локомотивом»

    Известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 11-го тура чемпионата России.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Игнасон, Гацкан, Байрамян, Калачев, Юсупов, Могилевец, Ионов, Бухаров.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Лысов, Тарасов, Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

    Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. За ее событиями можно следить здесь.

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    Источник: Twitter

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    24.09.2017 15:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2017, 17:21

      Ростову надо дома побеждать Локо....в верхней строчке турнирной таблицы очень тесно ...удачи мужики)))

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 сентября 2017, 16:36

      У меня несколько вопросов: почему Михайлов (он же Михалик), а не Баринов? и почему Семин не выпускает В.Денисова? неужели после травмы до сих пор не набрал форму?!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 сентября 2017, 15:59

      Ростов, даешь победу! Мы верим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      MaxPalkan 24 сентября 2017, 15:47

      Михайлов)))) Насмешили)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 сентября 2017, 15:25

      Бомбардир! Что за Михайлов, мать вашу?

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Diesel133 24 сентября 2017, 16:53

      Стас Михайлов

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > alex kidn 25 сентября 2017, 18:57

      не, нахер он нам не нужен)

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 24 сентября 2017, 15:22

      Краснодар:Зенит 1:2

      0
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 24 сентября 2017, 15:21

      Вперёд мужики! Будет тяжело но нужно брать дома очки

      3
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > Rostov 61 24 сентября 2017, 15:23

      Хорошая команда у Ростова Локо собрал таких как Эдер Рыбус

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 24 сентября 2017, 15:21

      Ростов:Локо 1:1

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