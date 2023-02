Болельщик «Фенербахче» разбил телевизор во время победного матча против «Бешикташа»

«Фенербахче» в матче 6-го тура чемпионата Турции обыграл «Бешикташ» со счетом 2:1.

Твиттер-аккаунт @DirtyFootballer опубликовал видео, на котором болельщик хозяев разбил телевизор во время просмотра встречи.

По ходу встречи арбитр Али Палабик показал пять красных карточек. На 45-й минуте был удален защитник «Фенербахче» Луиш Нету, арендованный у «Зенита».

«Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице, «Бешикташ» – второе.

Turkish fan losing the plot and smashing up his TV during Besiktas vs Fenerbahce pic.twitter.com/lNB6ynDMoX