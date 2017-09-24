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    Болельщик «Фенербахче» разбил телевизор во время победного матча против «Бешикташа»

    «Фенербахче» в матче 6-го тура чемпионата Турции обыграл «Бешикташ» со счетом 2:1.

    Твиттер-аккаунт @DirtyFootballer опубликовал видео, на котором болельщик хозяев разбил телевизор во время просмотра встречи.

    По ходу встречи арбитр Али Палабик показал пять красных карточек. На 45-й минуте был удален защитник «Фенербахче» Луиш Нету, арендованный у «Зенита».

    «Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице, «Бешикташ» – второе.

    Источник: Twitter

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    24.09.2017 14:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +151

      platinum93 24 сентября 2017, 17:08

      телек изначально был сломан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 16:09

      Они не только смотрят, играют так же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 сентября 2017, 15:23

      чурка дикая)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 сентября 2017, 14:45

      Постановочная показуха.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 24 сентября 2017, 14:30

      поржал о бога) спс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      southerner 24 сентября 2017, 14:27

      обезьяны

      -1
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