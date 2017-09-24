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    «Лион» отказался отпускать 16-летнего Геббельса в «Баварию»

    «Бавария» получила отказ от «Лион» по трансферу 16-летнего нападающего Виллема Геббельса. Согласно L'Equipe, мюнхенский клуб предлагал за француза 9 миллионов евро.

    В прошлом сезоне форвард числился в команде «Лион» до 17-ти лет. Текущий сезон он начал в дубле, забив три гола в пяти матчах.

    Вчера игрок дебютировал за взрослую команду клуба в игре 7-го тура чемпионата Франции против «Дижона» (3:3).

    Футболист также выступает за юношескую сборную Франции и попал в заявку команды на чемпионат мира-2017. Турнир пройдет с 6-го по 28 октября в шести городах Индии.

    Источник: L' Equipe

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    24.09.2017 14:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 сентября 2017, 17:36

      не фамилия делает человека,а человек фамилию

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 сентября 2017, 00:33

      Шутки про фашизм уже есть. Я опоздал.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 сентября 2017, 16:13

      Хороший Геббельс Германии не повредит, Хотя если вдуматься - Германии опять нужен Гиммлер.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 сентября 2017, 15:26

      в баварии знают толк в геббельсах

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 сентября 2017, 15:05

      Виллем геббельс..16летний француз.... А он не африкано-арабского происхождения случайно? А то пикантная ситуация получается...)

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      Рейтинг: +19

      lloegr > mihail200606 24 сентября 2017, 17:01

      именно такого происхождения он и есть

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 сентября 2017, 14:05

      Не пускают Геббельса обратно в ФРГ

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