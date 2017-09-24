«Лион» отказался отпускать 16-летнего Геббельса в «Баварию»

«Бавария» получила отказ от «Лион» по трансферу 16-летнего нападающего Виллема Геббельса. Согласно L'Equipe, мюнхенский клуб предлагал за француза 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард числился в команде «Лион» до 17-ти лет. Текущий сезон он начал в дубле, забив три гола в пяти матчах.

Вчера игрок дебютировал за взрослую команду клуба в игре 7-го тура чемпионата Франции против «Дижона» (3:3).

Футболист также выступает за юношескую сборную Франции и попал в заявку команды на чемпионат мира-2017. Турнир пройдет с 6-го по 28 октября в шести городах Индии.