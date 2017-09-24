Промес – после ничьей с «Анжи»: «Придут лучшие дни!»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал в инстаграме свою фотографию на фоне автомобиля.

«Придут лучшие дни!» – подписал снимок 25-летний голландец.

Напомним, вчера красно-белые сыграли вничью 2:2 с «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. 26-го сентября команда Массимо Карреры в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Ливерпуль».

Промес в нынешнем сезоне принял участие в 13-ти играх всех турниров, забив девять мячей и отдав одну результативную передачу.