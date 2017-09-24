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    Промес – после ничьей с «Анжи»: «Придут лучшие дни!»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал в инстаграме свою фотографию на фоне автомобиля.

    «Придут лучшие дни!» – подписал снимок 25-летний голландец.

    Напомним, вчера красно-белые сыграли вничью 2:2 с «Анжи» в матче 11-го тура чемпионата России. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. 26-го сентября команда Массимо Карреры в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Ливерпуль».

    Промес в нынешнем сезоне принял участие в 13-ти играх всех турниров, забив девять мячей и отдав одну результативную передачу.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    24.09.2017 13:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1847

      mahan 25 сентября 2017, 08:16

      В этом сезоне слышали это уже. Чемпионство уже просрали, а с такой игрой вылетим в фнл. Позор.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 сентября 2017, 18:38

      Судя по фотке возле мерина,дни уже не плохие. А когда хорошие дни настунут в Спартаке,уже конец сезона будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 сентября 2017, 18:16

      После ничьей с «Тосно» чуть не пришли лучшие дни. Застряли где-то надолго.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 сентября 2017, 18:01

      как жаль, что жить в эту пору чудесную уж не придется ни мне, ни тебе...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 сентября 2017, 18:01

      судя по фото, для Антохи они уже пришли

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 24 сентября 2017, 17:27

      Газманов виноват))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 16:22

      Пройдёт сезон, настанут дни такие
      Когда российский трудовой народ
      Вот эти ноги, ноги золотые
      Переломает, глазом не моргнёт.

      А вообще-то пацан неплохой.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 сентября 2017, 15:38

      Лет так через 16......

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2017, 15:19

      Надеемся...) Но, как говорится, на других надейся и сам не плошай. Перед вторником все валидолом запаслись?

      0
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      Рейтинг: +41

      alexproff 24 сентября 2017, 15:06

      Харе праздновать,пора за работу браться.надоела ваша треплешь.Платили бы вам по результату-был бы другой разговор

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