Милику может потребоваться операция на колене

«Наполи» в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ со счетом 3:2. Нападающий неаполитанского клуба Аркадиуш Милик покинул поле на 70-й минуте из-за повреждения правого колена.

Согласно твиттеру «Наполи», 23-летнему игроку сборной Польши может понадобиться операция. Ожидается, что окончательное решение станет известно завтра, когда форвард пройдет обследование.

В прошлом сезоне Милик не играл с октября по февраль из-за разрыва крестообразной связки колена.

В текущем сезоне игрок принял участие в четырех встречах команды Маурицо Сарри во всех турнирах, забив два гола.