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    Милику может потребоваться операция на колене

    «Наполи» в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ со счетом 3:2. Нападающий неаполитанского клуба Аркадиуш Милик покинул поле на 70-й минуте из-за повреждения правого колена.

    Согласно твиттеру «Наполи», 23-летнему игроку сборной Польши может понадобиться операция. Ожидается, что окончательное решение станет известно завтра, когда форвард пройдет обследование.

    В прошлом сезоне Милик не играл с октября по февраль из-за разрыва крестообразной связки колена.

    В текущем сезоне игрок принял участие в четырех встречах команды Маурицо Сарри во всех турнирах, забив два гола.

    Источник: ФК «Наполи»

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    24.09.2017 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 сентября 2017, 15:07

      Жаль.. Потеря для наполи. В прошлом году резво начал

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