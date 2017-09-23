Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» шесть раз забила в ворота менхенгладбахской «Боруссии»

Если реал не начнет играть свой футбол и перестанет дурака валять у них будет очень серьезные проблемы... После порожение Англии боруссия начала прибовлять
В матче 6-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над менхенгладбахской «Боруссией» – 6:1. Дублем отметился Максимилиан Филипп, автором хет-трика стал Пьер-Эмерик Обамеянг.
Данный успех позволил дортмундцам возглавить турнирную таблицу. Менхенгладбахцы опустились на девятую позицию.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур
Боруссия Д – Боруссия М – 6:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Филипп, 28; 2:0 – Филипп, 38; 3:0 – Обамеянг, 45; 4:0 – Обамеянг, 49; 5:0 – Обамеянг, 62; 5:1 – Штиндль, 66; 6:1 – Вайгль, 79.