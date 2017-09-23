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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» шесть раз забила в ворота менхенгладбахской «Боруссии»

    В матче 6-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над менхенгладбахской «Боруссией» – 6:1. Дублем отметился Максимилиан Филипп, автором хет-трика стал Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Данный успех позволил дортмундцам возглавить турнирную таблицу. Менхенгладбахцы опустились на девятую позицию.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Боруссия Д – Боруссия М – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 28; 2:0 – Филипп, 38; 3:0 – Обамеянг, 45; 4:0 – Обамеянг, 49; 5:0 – Обамеянг, 62; 5:1 – Штиндль, 66; 6:1 – Вайгль, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 21:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 сентября 2017, 23:25

      Если реал не начнет играть свой футбол и перестанет дурака валять у них будет очень серьезные проблемы... После порожение Англии боруссия начала прибовлять

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 сентября 2017, 22:05

      кто нибудь остановит эту машину )

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 сентября 2017, 21:22

      Пьер оторвался от Левандовски!... Перестрелка форвардов набирает обороты!!..)

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