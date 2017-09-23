Яковлев: «Я не трогал Джано. Не виноват, что он меньше меня по объему»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев выразил несогласие с назначенным пенальти в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака».

На 13-й минуте Яковлев снес в верховой борьбе полузащитника Джано. Пенальти реализовал Луис Адриано.

«Борьба была. Я не виноват, что соперник меньше меня по объему. Все нормально было, я его не трогал. Не знаю, почему судья свистнул. Возникают вопросы», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч ТВ».