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    Яковлев: «Я не трогал Джано. Не виноват, что он меньше меня по объему»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев выразил несогласие с назначенным пенальти в матче 11-го тура РФПЛ против «Спартака».

    На 13-й минуте Яковлев снес в верховой борьбе полузащитника Джано. Пенальти реализовал Луис Адриано.

    «Борьба была. Я не виноват, что соперник меньше меня по объему. Все нормально было, я его не трогал. Не знаю, почему судья свистнул. Возникают вопросы», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 20:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +185

      Edward52 24 сентября 2017, 09:42

      Чему удивляться, старо как жизнь. Москве нужно помогать, а зря.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 сентября 2017, 23:40

      Да ладно, этот пеналь как раз по делу. Яковлев нападающий, Он привык толкаться в спину в штрафной, только обычно та штрафная соперника. Там либо ничего не дают, либо штрафной, что не страшно. А тут - упс. Толкаться нельзя, Паш. Похер кто сколько весит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +295

      akku 23 сентября 2017, 23:11

      Не виноватая я, он сам пришел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2017, 21:36

      Пенальти странный или, точнее, сранный.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 23 сентября 2017, 21:24

      Не будем ходить до около, был там не было все мы видели, надеюсь в Матчах УЕФА не будет таких судей, на следующей неделе мы увидим кто как играет без судей

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1310

      Taps 23 сентября 2017, 21:08

      Левый пенальти, однозначно.
      Не надо тянуть гнилую команду.

      5
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      Рейтинг: +6309

      порт 23 сентября 2017, 21:01

      Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что главный арбитр матча «Спартак» - «Анжи» Виталий Мешков не должен был назначать пенальти в эпизоде с падением полузащитника москвичей Джано после контакта с форвардом махачкалинцев Павлом Яковлевым.
      «По моему мнению, за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился».

      8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 20:34

      Зато больше по объё__у (б)

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 23 сентября 2017, 20:31

      Даже повтор не показали нормальный.

      5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 сентября 2017, 20:30

      Надеюсь судья в игре Спартака и Ливерпуля поставит два спорных пенальти в ворота Спартака

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Decorhome 23 сентября 2017, 21:37

      Это без надобности. Хрюши сами себе привезут.

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