Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес, получивший сотрясение мозга, надеется сыграть против «Манчестер Юнайтед»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0) рассказал о состоянии своего здоровья.

    Напомним, в данной игре футболист получил сотрясение мозга и покинул поле на носилках.

    «Надеюсь, смогу сыграть против «МЮ». Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок», – сказал Фернандес.

    ЦСКА потерял Марио Фернандеса. Это ужасно?

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2017 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 сентября 2017, 11:38

      Боксеры в каждом бою получают - ничего не будет играй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:26

      Торопиться не нужно, а то как бы хуже не было. Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 24 сентября 2017, 09:10

      Здоровья, Марио!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 24 сентября 2017, 04:58

      МЮ в шоке

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 23:11

      Здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 23 сентября 2017, 23:07

      Без головина и фернандеса после замены игра вообше не шла, головин король центра а фернандес ну так скажем начинаюший атаки плеймейкер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CSKA ATLETICO 23 сентября 2017, 23:06

      Фернандес один из важнейших игроков выздоравливайся ты нам нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      mishkahaker 23 сентября 2017, 21:56

      Марио мы с тобой!!!! Здоровья!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 сентября 2017, 21:04

      а с Головиным что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      KARDENAL > Nerlinger 23 сентября 2017, 21:41

      Дисквалификация была на этот матч.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > KARDENAL 24 сентября 2017, 00:51

      Хорошо не травма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 23 сентября 2017, 19:35

      Еще раз здоровья, Марио!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11