Фернандес, получивший сотрясение мозга, надеется сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после матча 11-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0) рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, в данной игре футболист получил сотрясение мозга и покинул поле на носилках.

«Надеюсь, смогу сыграть против «МЮ». Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок», – сказал Фернандес.

ЦСКА потерял Марио Фернандеса. Это ужасно?