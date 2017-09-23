Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов и Лодыгин не помогут «Зениту» в матче с «Краснодаром»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин и полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов не вошли в заявку команды на матч 11-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    Игра пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом:

    Вратари: Лунев, Кержаков, Бабурин;

    Защитники: Смольников, Анюков, Иванович, Мевля, Маммана, Карпов, Кришито, Терентьев, Новосельцев;

    Полузащитники: Капленко, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Ерохин, Ригони;

    Нападающие: Дриусси, Кокорин, Дзюба, Полоз.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2017 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 сентября 2017, 18:16

      Да, Лодыгин это потеря))
      Если что с Луневым случится, младший Кержаков заменит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 24 сентября 2017, 12:54

      жаль что Лодыгин не поможет.
      был бы хороший шанс на победу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > portero 24 сентября 2017, 16:33

      Простите, но Ладыгин увы хуже Лунева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 24 сентября 2017, 11:44

      Ничего страшного, есть кому играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Пято4ка23Rus 24 сентября 2017, 09:53

      у шатова турнирчик в КС так что он отпросился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 24 сентября 2017, 09:33

      ЗЕНИТ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 сентября 2017, 07:25

      Победу БЫКАМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 24 сентября 2017, 04:51

      Где Лодыгин, а где "помочь" ?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 23 сентября 2017, 23:29

      Шатов не "что-то сдал", а в очередной раз поехал показывать колено итальянским врачам. Не знаю правда какие на озере Гарда врачи, но вода там сейчас просто супер. Колену Шатова наверняка полезно. А сборная и всякие там домашние ЧМ - стоит ли Шатову из-за этого напрягаться? Шатова и так неплохо кормят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      gomer2488 23 сентября 2017, 23:19

      хорошо что лодыгина не будет!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 23:17

      Лодыгину пора в четвёртый раз ехать в Грецию.Шатов что-то сдал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11