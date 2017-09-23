Шатов и Лодыгин не помогут «Зениту» в матче с «Краснодаром»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин и полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов не вошли в заявку команды на матч 11-го тура РФПЛ против «Краснодара».

Игра пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Лунев, Кержаков, Бабурин;

Защитники: Смольников, Анюков, Иванович, Мевля, Маммана, Карпов, Кришито, Терентьев, Новосельцев;

Полузащитники: Капленко, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Ерохин, Ригони;

Нападающие: Дриусси, Кокорин, Дзюба, Полоз.