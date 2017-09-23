Шатов и Лодыгин не помогут «Зениту» в матче с «Краснодаром»

Да, Лодыгин это потеря))
Если что с Луневым случится, младший Кержаков заменит.
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин и полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов не вошли в заявку команды на матч 11-го тура РФПЛ против «Краснодара».
Игра пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом:
Вратари: Лунев, Кержаков, Бабурин;
Защитники: Смольников, Анюков, Иванович, Мевля, Маммана, Карпов, Кришито, Терентьев, Новосельцев;
Полузащитники: Капленко, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Ерохин, Ригони;
Нападающие: Дриусси, Кокорин, Дзюба, Полоз.