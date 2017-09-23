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    Диего Коста: «Атлетико» – мой дом»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста, перешедший в стан «матрасников» из «Челси», подчеркнул, что был счастлив в Лондоне, но при этом заявил, что мадридский клуб является его домом.

    «Неправда, что я когда-либо хотел уйти из клуба. У меня особая привязанность к людям из «Челси». Я не являюсь человеком с испорченным имиджем, они знают, кто я есть на самом деле.

    Я хотел вернуться, но не собираюсь быть неблагодарным «Челси», где я также был очень счастлив, играя в великой команде. «Атлетико» – мой дом, и я здесь», – сказал Коста.

    Коста защищал цвета «Челси» с 2014 года. За синих испанец провел 89 матчей, записав на свой счет 52 мяча.

    Источник: Marca

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    23.09.2017 14:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 16:08

      Это бесспорно усиление.Д.Симеоне -+

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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 сентября 2017, 15:50

      Через пару лет он будет говорить, что Санкт-Петербург его дом

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