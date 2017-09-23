Диего Коста: «Атлетико» – мой дом»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста, перешедший в стан «матрасников» из «Челси», подчеркнул, что был счастлив в Лондоне, но при этом заявил, что мадридский клуб является его домом.

«Неправда, что я когда-либо хотел уйти из клуба. У меня особая привязанность к людям из «Челси». Я не являюсь человеком с испорченным имиджем, они знают, кто я есть на самом деле.

Я хотел вернуться, но не собираюсь быть неблагодарным «Челси», где я также был очень счастлив, играя в великой команде. «Атлетико» – мой дом, и я здесь», – сказал Коста.

Коста защищал цвета «Челси» с 2014 года. За синих испанец провел 89 матчей, записав на свой счет 52 мяча.