Каррера считает, что Промес смог бы проявить себя в АПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение, что полузащитник московской команды Квинси Промес смог бы реализовать свой потенциал в чемпионате Англии. Итальянский специалист считает, что АПЛ хорошо подойдет голландцу.

«У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты. Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3», – сказал Каррера.

Промес защищает цвета «Спартака» с лета 2014 года. За это время он принял участие в 103-х матчах, записав в свой актив 53 гола.