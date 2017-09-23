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    Гвардиола: «Хочу, чтобы Агуэро не просто забивал голы, но и помогал команде»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как должен действовать на поле команды Серхио Агуэро. Специалист отметил, что аргентинец должен не только забивать голы, но и помогать другим линиям.

    «Все, что мы можем сделать, – убедить его полностью участвовать в процессе нашей игры. Чтобы он был не только нападающим, который забивает голы, но и старался оказывать высокий прессинг в нужный момент, чтобы как можно быстрее выигрывать мячи и как можно быстрее переходить в атаку.

    Мне импонируют форварды, которые являются частью игрового процесса, ровно настолько, насколько не нравятся центральные защитники, которые просто защищаются. Они должны участвовать в игре. Именно такой стиль я пытаюсь привить игрокам «Манчестер Сити» с тех пор, как приехал сюда», – сказал Гвардиола.

    Источник: Tribalfootball

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    23.09.2017 12:57
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      noHbI4 23 сентября 2017, 13:07

      Кто такой это Агуэто ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > noHbI4 23 сентября 2017, 14:18



      А кто такой ТЫ ?

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